11月信用卡遭逆風摧殘 簽帳金額未滿4000億元

正當年終消費旺季啟動之際，信用卡市場卻出現「逆風」，今(2025)年刷卡量攻抵5兆大關恐將「功虧一簣」。11月信用卡簽帳金額回落至4,000億元以下，月減超過560億元，發卡機構幾乎全軍覆沒，刷卡量紛紛暴跌。中國信託仍持續霸占「刷卡王」及「發卡王」，已提前登上年度總冠軍。

雙11百貨週年慶失靈 全年度恐無望衝破5兆

網購「雙11」榮光不再，而百貨公司週年慶後繼無力，加上月底營業額併入12月，以致11月信用卡簽帳金額大幅下墜，由10月的4,534億元跌落至3,967億元，一口氣減少567億元、負成長12.51%，未能連3個月突破4,000億元大關。對比去(2024)年11月刷卡量，也僅上升112億元，年增率2.91%。

累積前11月簽帳金額來到4兆5,327億元，較去年同期擴增2,685億元，年成長6.30%，創下歷史同期新高。不過，以歷年12月紀錄來看，僅去年刷破4,200億元，而今年若要站上5兆元歷史巔峰，12月須進帳超過4,680億元，看來機會相當渺茫。

中信銀刷卡王無可搖撼 北富銀將士用命奪第三

中國信託在統一集團大軍馳援下，由uniopen卡帶領LINE Pay卡、各大百貨聯名卡發動攻勢，11月刷出724.5億元、市占率提高至18.26%，連續5個月雄踞「刷卡王」寶座。窮追不捨的國泰世華則有693.1億元(市占17.47%)的簽帳金額，主要動能來自CUBE卡，強調「一卡抵多卡」的刷卡體驗。

台北富邦奪回老三地位，在「黑色星期五」、「雙11」及旅遊熱潮帶動下，主力戰將Costco聯名卡、富邦J卡及momo卡充分發揮實力，單月刷破500億元達511.5億元，市占率上升至12.89%。第四及第五名分別為玉山銀行(484.3億元、市占12.21%)、台新銀行(433.6億元、市占10.93%)，合計前五大銀行市占率則跌破7成2。

統計1月至11月前五大銀行簽帳金額，中國信託衝上8,000億元至8,063億元，繼續稱霸市場，毫無懸念已提前奪得「年度總冠軍」。國泰世華7,738億元，以落後325億元差距屈居亞軍，全年可望攻上8,000億元的史上新高。第三至第五名各為玉山銀行(6,087億元)、台北富邦(5,694億元)及台新銀行(4,808億元)。

總流通卡量驚見衰退 台北富邦翻身動卡王

11月發卡狀況也見下滑，在新發卡量減少、停卡數偏高下，32家發卡機構總流通卡量降至6,042萬張，月減5.5萬張，為去年12月以來首見衰退。而總有效卡數反而上揚近9萬張，來到4,047萬張的歷史新高，帶動有效卡率升到66.97%。超過7成動卡率的銀行增至6家，包括晉升榜首的台北富邦(79.09%)，以及華南銀行(77.60%)、台新銀行(73.29%)、遠東銀行(70.70%)、國泰世華(70.58%)，還有首次進榜的中國信託(70.20%)。

單月新發卡量下降至48萬5,113張，為今年7月之後再次不足50萬張，而停卡數則超過50萬張有55.5萬張，以致淨發卡數呈現負數(-69,436張)，主因是多家銀行聯名卡合約到期，加上年底清呆卡及換發新卡作業近尾聲所致。其中，台北富邦停卡15.9萬張、中國信託9.2萬張及玉山銀行7.9萬張，名列停卡數前三名。

中國信託唯一發破10萬 樂天信用卡擠進前五大

至於11月新發卡數上，中國信託「uniopen卡」依舊強勢，而LINE Pay卡仍具魅力，促使單月發出13萬2,555張新卡，連4個月盤踞「發卡王」寶座，也是唯一能破10萬張的業者。國泰世華以5萬9,075張新卡排名第二，其策略是全力發展「CUBE卡」，不僅以高回饋的權益自選方案吸引民眾辦卡，更強力贊助「演唱會」，擄獲不少年輕族群。

玉山銀行主打權益自選的「Unicard卡」、出國旅遊的「熊本熊卡」及行動支付、網購的「U Bear卡」，11月新發卡5萬2,421張名列第三。第四名台新銀行(43,518張)也是以權益自選的Richart卡為招牌。樂天信用卡停發JCB玫瑰金卡，換裝Panda J卡，發出4萬1,717張擠下台北富邦(36,148張)高升至第五位。

電子支付「大魔王」LINE Pay Money在12月初無預警上線，積極推廣綁定銀行帳戶，短短70小時會員數就破百萬人，激起市場一陣漣漪。至於電子支付對於信用卡是友？還是敵？利害關係明(2026)年將見分曉！

2025年11月信用卡新發卡TOP 10，如下表：

