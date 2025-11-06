11月信用卡首刷禮來了 各神卡全新好禮曝光

百貨週年慶、雙11、雙12陸續上檔，辦張高回饋信用卡輕鬆當閃靈刷手。上海銀行強打小小兵信用卡首刷禮，超萌20吋行李箱拉回家；第一銀行iLEO卡新戶給10%現金回饋，一卡通聯名卡首刷送20%即享券；申辦台北富邦J卡不僅能拿超商購物金，還享免費機場接送禮遇。永豐保倍卡、中國信託foodpanda聯名卡則有全新好禮登場。

上海銀行小小兵信用卡提供國內外消費分別有1.234%、2.234%現金回饋，在必勝客、達美樂、拿坡里、WeMo Scooter、GoShare、路易莎咖啡……等指定通路消費贈5%刷卡金，是年末必辦神卡之一。

即日起至12月底新戶透過專屬連結辦卡，綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay，交易滿9,999元並設定以上海銀帳戶扣繳卡費，就能擁有官方授權小小兵Bello World 20吋行李箱。

第一銀行iLEO信用卡於指定電商平台消費回饋率7%起跳，正是雙11、雙12網購節最佳拍檔。即日起新戶經由指定連結辦卡，並在核卡後60天內刷滿1,000元就送200元即享券，同時申辦電子帳單、設定數位帳戶扣繳卡費，核卡後90天內綁定指定行動支付消費、外幣交易享10%現金回饋，每人最高拿2,000元。新戶透過特定網頁申辦一卡通聯名卡，核卡後60天內單筆刷滿1,000元，同樣可獲200元即享券，今(2025)年底前持卡至日本、韓國購物，還能賺3.5%刷卡金。

台北富邦J卡主打日韓泰消費最高回饋10%，國內指定通路最高也給10%福利，是出國旅遊、國內血拚的好夥伴。即日起至12月底新戶登入專屬網頁辦卡，核卡後30天內交易滿200元贈100元超商購物金，核卡後60天內持卡綁定LINE Pay掃碼購物享10%現金回饋，核卡後30天內累積消費滿5,000元，再送機場接送1趟。

年底要繳高額保費，可運用永豐保倍卡省下不少費用。新戶於指定網頁申請，核卡30天內一般消費或全聯消費累積滿2,000元，或是綁定指定行動支付累積購滿1,000元，即贈送THOMSON臉部按摩器、旅狐24吋拉鍊行李箱或800元電子即享券等3選1首刷禮。

外食族常叫foodpanda送，使用中國信託foodpanda聯名卡最高拿30%，還給予國外實體商店2%、國內刷卡1%的福利。新戶使用專屬官方網址辦卡，核卡後30天內累積刷滿888元送3選1好禮，其中1,200元即享券最受卡友喜愛，等於首刷回饋超過135%，另2項為飛利浦藍牙電腦音箱、KINYO折疊式負離子吹風機，讓卡友在家Chill聽音樂，出國旅遊不再抱怨住飯店頭髮永遠吹不乾。舊戶申辦也好禮，能領取100元胖達幣。

