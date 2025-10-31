11月優惠：Olive Young新品特價！Loopy聯名彩妝粉嫩登場｜星野集團溫泉旅館早鳥85折｜KKday線上旅展買1送1｜揪愛Mei推好物
優惠懶人包不斷更新！血拼搶好物看這篇
近來氣溫下降逐漸有感，冬天最熱門的旅行規劃，莫過於「滑雪行程」、「泡湯行程」，正好可以趁著各旅遊平台推出的雙11超優惠折扣，省下不少旅費！除了心靈饗宴，為自己重新規劃養生飲食菜單，購買命定的秋冬名品，也都都是慰勞忙碌生活的自己，最好的方式之一...「揪愛Mei」整理11月優惠懶人包，一次打包養生、旅遊、美體美妝的精選折扣，讓你輕鬆比價、快速下單，準備好迎接舒心愜意的冬日生活！
準備好迎接年末最大購物盛事了嗎？「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙11最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
冬季出遊撿便宜！Klook星野集團早鳥85折、kkday限時雙11優惠
趁著雙11折扣，規劃年末旅遊，現在正是好時機！行程規劃前，先來替旅程省一波，從實用小物到行李箱升級，再到旅遊方案優惠，讓你省上加省，省最大！
Klook推秋冬旅遊限定優惠，包括「滑雪行程」、「泡湯行程」、限定eSIM只要10元，星野集團溫泉旅館「界 系列」早鳥85折起，還有每週一、三、日推出的當日主打，從飯店、行程到票券，全都祭出瘋搶最低價，想省錢就趁現在！
一年一度的雙11促銷，折扣超有感！kkday推線上旅展促銷，限時11折、買1送1、1元SMI卡、週週抽機票等超值好禮，此外輸入折扣碼【ITFTKTD500】，機票加碼折500，限時搶購中！
雙11折扣超殺！限時專區買1送1，小資族最愛組合區，面膜／棉片／睫毛組全都祭出全年最低價，趁此機會囤貨，絕對超划算！從人氣彩妝、美妝美髮、甚至是日常消耗品，生活家電等單品，全都應有盡有，自由搭配，讓你動動手指就能一次購足。
出遊怎能少了行李箱？網路超人氣行李箱Acer、CENTURION百夫長...等知名品牌，最低5折起，福利品激殺3,980元起 。無論是大容量胖胖箱，或是方便收納的前開式行李箱，不同需求一次滿足，出遊更輕鬆。
冬季煥新！小米Soundbar5千有找、Emma床墊下殺5折
冬天窩在家裡睡好覺是最舒服的享受，熱門石墨烯科技的頂級舒眠床墊，讓你睡眠升級。此外，全新一代的Xiaomi Soundbar 新品限時特價，5千有找！快把握這波超值優惠，讓你睡眠升級，生活質感同步到位，一次輕鬆搞定。
✨小米家電｜Xiaomi Soundbar 新品登場$4,999
小米雙11強檔優惠全面開跑！雙11秒殺 NT$1111 現金券，全場商品可用，贈完爲止！全新一代的Xiaomi Soundbar 新品登場限時特價，5千有找！2.1 立體聲設定，6.5 吋超大重低音喇叭，便可在家打造劇院般沉浸式體驗，趁著優惠趕快下手！
德國Emma床墊搶先舉辦雙11早鳥快閃優惠，眾多商品最低下殺5折，讓你不用等到雙11就能早買早享受！明星商品「石墨烯黑鑽床墊」最低5折起、「石墨烯黑鑽記憶枕」，限時推出買一送一，兩顆不到6千就能入手。
🛋️ Net-A-Porter｜秋冬服飾5折起、專屬折扣碼享優惠
想替自己添點時尚氣息？Net-A-Porter的特惠專區，就是你的寶藏清單。在這裡，不只有6折起的超狂折扣，結帳輸入【EXTRA15】再享額外85折優惠。不只服飾、鞋包是衣櫃換季首選，高質感家飾品更是信手拈來..全都用甜甜價便宜入手。
換季保養從內到外！人氣美妝聯名6折起、iHerb「紫色超級食物」必買
當時序進入冬天，除了肌膚需要加強滋潤，飲食調理也不能少。「揪愛Mei」網羅了美體保養到時下最夯的超級食物，讓你從裡到外都能在冬日裡保持水潤元氣。
✨ The Body Shop｜雙11限定！薑根洗髮組↘$1,111
只在官網才有的獨家優惠！精選品牌最夯的明星商品，包含暖冬必備的薑根洗護髮系列、葡萄籽修護亮麗露組、護手滋養組、白麝香潤膚入門組...等等限時優惠價1,111元！想要囤貨趁現在下手！
💄💄 Olive Young｜韓國粉萌Loopy聯名彩妝40%up
韓國最大美妝保養賣場，在這能把韓妞最愛、KPOP明星代言的美妝保養品，一次全搬回家！此外，韓國大勢卡通角色 LOOPY 這次和彩妝品牌 Colorgram 聯名合作，12色愛心計算機眼影盤、唇釉等等通通特價中；指定商品最高直降40%，免飛韓國也能爆買一波！
延伸閱讀》OLIVE YOUNG直送台灣｜下單教學/免運/折價券/滿額禮一次看！韓妞瘋搶10大美妝好物現正優惠中
iHerb歡慶雙11預售活動，祭出全站結帳優惠高達78折，超過400家品牌皆適用。不只人氣保健品值得入手，老司機更愛買有機食品，像是紫色超級食物馬基莓粉、無咖啡因養生茶飲、燕麥片等，讓你換季調理內在，同時享受健康美味。
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新
