11月全台詐騙金額達59億 在野批打詐成效不彰

台灣詐騙猖獗，近5年來有上百萬人受害。根據打詐儀表板最近數據顯示，今年11月詐騙金額達59億，平均一天近2億的財產損失，受害民眾苦不堪言。政府今年打詐相關預算來到近70億，明（2026）年也編列83億元，但在野不滿成效有限，指控預算大撒幣，但詐騙件數依舊層出不窮。

國民黨立委張智倫指出，「目前1月到11月的詐騙總金額，人民的財損是826.59億元，可是現在阻詐從今年1月到10月的阻詐金額是116億。」

士林地方檢察署主任檢察官羅韋淵回應，「已經不再是傳統的，可能一個人一台電腦或是一台手機在操作在實施這個詐騙，而是像這樣子全部自動化，甚至使用AI的方式。」

有檢察官表示，越來越多詐團運用AI技術詐騙結合虛擬貨幣洗錢，增加查緝難度；此外針對詐騙案件集中在網路平台，反詐騙聯盟觀察最常見的手法，詐團在臉書祭出高報酬的網路廣告誘騙民眾加入LINE群組，淪為待宰羔羊。

反詐騙聯盟理事長陳安迪說明，「300多個全部都是假帳號，然後只為了騙4個受害者，這個部分是實際發生的情況。所以說加入在LINE裡面去，你會看到很多人會PO他的這個存摺，或是他會感謝所謂執行長，感謝所有的這個團隊的幫忙，讓他怎麼樣能夠致富，這些東西你千萬要小心。」

行政院打擊詐欺指揮中心執行秘書王琮聖表示，「有在研議說要不要成立一個詐騙補償基金，將一些充公的款項能移撥一些到那邊提供，就如同像補償一些被害人的損失。」

LINE回應，配合政府打詐，截⾄今年9月累計停權超過11萬個涉詐帳號，本身也落實廣告實名制，上架廣告須通過實名驗證；立委強調，打詐是總體戰，行政、立法要攜手合作，強化監管網路平台以及虛擬資產境外交易所落地監管，落實追贓優先和人權保障。