11月全國詐騙財損達1.9億 較去年高峰降57%

員警上門，內部的陳姓女代書小心翼翼只開一條門縫，另一邊他還有同夥。員警破門而入，他是黃姓金主，原來兩人全是詐騙集團團夥，一條龍引導被害人抵押房屋貸款，最後房財兩空。

刑事局偵七大隊副大隊長林漢隆說明，「鎖定銀髮族為行騙的對象，將其存款詐騙一空之後再轉介由貸款仲介公司，再配合土地代書將名下房產抵押。」

事件追溯到今年9月中，刑事局偵破一起假投資詐騙案，警方調查，詐騙團夥引導被害者多次投入現金到假冒投資App，營造賺大錢假象，後續待被害人要求出金，再宣稱需要大額手續費，一旦被害人沒錢，便一條龍引導房屋抵押借款，共3人遭騙2400萬。

刑事局長周幼偉表示，「跟去年11月相比，今年同期詐騙的件數是下降了26%，財損數下降 53%。」

社群使用者彭小姐表示，「小紅書比較少聽到詐騙，可能身邊的人也比較少用。」

社群使用者江先生認為，「我覺得比較多的還是臉書吧，而且因為臉書比較多長輩在用。」

刑事局更統計，根據165打詐儀錶板最新數據，11月全國平均每日受理詐騙案件452件、財損新台幣1億9970萬元，比對去年最高峰2024年8月更是財損下降57%。不過11日內政部次長馬士元則提醒詐騙集團沒有消失，而是轉移陣地。

內政部次長馬士元指出，「唯一一個兩岸直通、完全直航的就是小紅書，它在中國可以用，它在台灣也可以用，這就是一條高速公路。」

馬士元強調，台灣的小紅書使用者增長快速，原先預估明年可能上看500萬用戶，但兩岸是共用伺服器，因此所有的資料都是回傳到中國，就怕相關資安風險，而未來如果小紅書願意落地，則需要面對資安問題與中資問題。





