11月共機擾台次數曝光！民進黨：麻煩製造者

[NOWnews今日新聞] 根據國防部統計，11月共機擾台共偵獲中國軍機403架次、軍艦190艘次，逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域共機266架次。對此，民進黨中國部今（2）日表示，中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，就是坐實自己「麻煩製造者」的位置。

據國防部網站資料，自11月1日上午6時至12月1日上午6時，偵獲中共軍機403架次、軍艦190艘次，持續在我國空域、海域活動，其中266架次共機侵入我國防空識別區；此外，也偵獲13艘公務船。

而根據陸委會最新《大陸情勢季報》，從多張衛星圖分析，中共近年在東部沿海大幅擴建軍事設施，從上海到福建至少有五處新建或擴建的基地，涵蓋海軍、空軍與兩棲部隊。

對此，民進黨中國部表示，面對中國軍備不斷擴張，衝擊區域的穩定和平，各國多次對中共表示關切，印太民主友盟國家，包含日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等，都紛紛提升國防預算，並且互相合作，希望能維護區域和平、繁榮的現狀。

民進黨中國部提到，總統賴清德日前宣布政府將提出特別條例、規畫8年編列1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算，全力強化防衛能量，維護台灣及印太地區和平、繁榮的現狀。

民進黨中國部表示，中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，就是坐實自己「麻煩製造者」的位置，而台灣一定不會像威權低頭，而是會與印太民主友盟以及各個民主國家合作，共同對抗來自中國的威權擴張。

