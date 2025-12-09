11月出口表現大震撼！創15年半來最速成長

「再次帶來大驚喜，甚至是震撼！」財政部今(9)日發布11月出口規模直衝640.5億美元，為歷年單月最高，不僅連續2個月出口規模超過600億美元大關，還是今(2025)年以來3度贏韓國。累計前11月出口5,784.9億美元，貿易出超1,379億美元，全年出超規模上看1,500億美元。

11月出口再次帶來大驚喜及震撼，關鍵因素仍是AI、美國、資通與視聽產品，出口樣態與10月情況類似，但更勝10月。財政部統計處表示，超越韓國的表現，是過去30年來不曾有過的情形，實是激勵人心。

廣告 廣告

統計處指出，受惠於AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶端拉貨動能持續強勁，加上傳統外銷旺季效應挹注，11月出口以640.5億美元改寫歷年單月新高紀錄，年增率達56％，連25個月正成長，幅度為15年半以來最強，也是1982年有統計以來，不含春節月份的第3大增幅。

11月進口值479.7億美元同寫單月新高，年成長45％。進口同時創高，主因為AI產業鏈的國際分工運作、出口引申需求與設備購置攀升。累計1至11月出口年彈34.1％、進口年升23.5％。

觀察11月主要出口貨品表現，資通與視聽產品因顯示卡、伺服器等出貨走揚，年飆1.7倍，以283.6億美元刷新史上單月新高紀錄；電子零組件受AI商機蓬勃與記憶體價量齊揚帶動，擴增29.3％，規模為216.3億美元，登上歷年單月最高峰。

塑橡膠及其製品則受市場需求疲弱與海外產能過剩波及，出口年降13.6%。統計1至11月電子零組件、資通與視聽產品占總出口比重約73.7%，併計年增51.8%，其餘貨類僅小升1%。

統計處提到，11月對主要外銷市場同步擴增。其中，對美國出口金額及年增率雙創歷年單月最佳，出口244.2億美元，飆升1.8倍，以資通與視聽產品157.5億美元為主，暴增3.2倍，占總出口比重上升至38.1％，對美出超來到199.1億美元。

11月對美國的出口金額、成長速度，以及出超金額，均為歷來單月最高，主要貢獻幾乎都來自資通與視聽產品，如今美國已穩居台灣最大出口市場。對歐洲、東協出口分別走高36.8％及31.5％，對日本、中國大陸與香港各提升18.2％、16.5％。總計前11月對5大市場出口均呈正成長，以對美國大增73.4%最出色，對東協上揚37.4%，其餘3地區增幅低於平均。

原文出處

延伸閱讀