11月出口640.5億美元「創單月新高」 三度超車南韓

11月出口640.5億美元再創新高，年增56%。（示意圖：Motion Elements）

財政部今天（9日）公布11月海關進出口貿易初步統計，11月出口640.5億美元改寫歷年單月新高紀錄，年增率達56%，連續25個月正成長，也是第三度超車南韓。累計前11月出口5784.9億美元、年增34.1%。

11月出口值以640.5億美元改寫歷年單月新高紀錄，這不但是連續第2個月突破600億美元大關，年增率更飆升到56.0%，創下驚人的連25個月正成長，增幅是近15年半以來最強，充分展現台灣經濟的強勁動能。

財政部統計處長蔡美娜直言，11月出口成績出現「大驚喜」，主要歸功於全球對於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）及雲端服務等新興科技應用的龐大需求持續湧現，加上傳統外銷旺季效應的挹注，帶動客戶端強勁的拉貨動能 。

11月進口479.7億美元，也創下歷年單月新高，年增45%；累計前11月進口4406億美元，年增23.5%。出、進口相抵後，11月出超160.9億美元；累計前11月出超1379億美元，比去年同期增加634.2億美元。