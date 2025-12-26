11月出口DRAM跑贏台積電？ 記憶體14強必收

財經中心／廖珪如報導

在對外貿易方面，11月進出口表現依舊強勁，出口年增率由10 月的49.18%提升至55.98%，進口亦由14.53%大幅擴增至44.95%。目前出口成長動能呈現結構性分化，主要集中於資通訊與電子等AI相關產業，非AI相關產業成長相對溫和或仍待復甦。

出口結構分化 AI產業領跑

在國內製造業對當月景氣看法上，傳統產業表現尚未明顯轉好，化學工業與鋼鐵基本工業較上月調查相比維持不變，看壞當月景氣的廠商比例依然高於看好者；在電力機械業方面，受惠於政府與民間設備出貨順暢、工程進度順利，加上主要電力設備出貨增溫，帶動電力機械器材製造廠商營收表現，使得看好當月景氣的電力機械業者比例較上月提升。

晶圓代工保守 記憶體轉強

電子機械業方面，11月半導體景氣呈現分歧：晶圓代工與封測業景氣多以持平看待，DRAM業則明顯轉強。晶圓代工營收較上月下滑，主要因AI帶動先進製程仍旺，但手機與消費電子需求疲弱，加上上半年提前拉貨使客戶備貨轉趨保守；DRAM製造業受惠於國際大廠將產能轉向高頻寬記憶體(HBM)等高階產品，傳統DRAM供給收縮推升報價，使營收大幅成長；封測業則在AI需求支撐下高階封裝與測試利用率維持高檔，惟受非AI終端需求疲弱及提前拉貨效應影響，營收較上月減少。整體而言，約三成電子機械業者看好當月景氣，近六成認為景氣持平。

迎超級循環 DRAM成長強勁

雖然台灣電子產業出口旺盛維持久矣，但11月值得關注的數據在於，晶圓代工營收較上月下滑，反而；DRAM製造業受惠於國際大廠將產能轉向高頻寬記憶體(HBM)等高階產品，傳統DRAM供給收縮推升報價，使營收大幅成長。

法人認為，這意味台廠記憶體迎來超級循環，華南永昌證券盤點台股記憶體族群包括：華邦電（2344）專注於利基型 DRAM 與 NOR Flash 市場、南亞科（2408）台塑集團旗下 DRAM 大廠、品安（8088）台灣記憶體模組廠、群聯（8299）全球 USB 控制 IC 設計之龍頭企業、廣穎（4973）矽創轉投資之記憶體產品廠、威剛（3260）全球前三大記憶體模組廠、創見（2451）「Transcend」品牌之記憶體模組廠、宇瞻（8271）全球前十大 DRAM 模組廠、十銓（4967）全球知名 DRAM 模組廠、力積電（6770）全球前十大晶圓代工廠之一、旺宏（2337）全球非揮發性記憶體整合元件領導廠、至上（8112）主要代理品牌以 Samsung 為主之 IC 通路商、鈺創（5351）台灣利基型記憶體 IC 設計廠商、華東（8110）華新集團旗下封測廠。

