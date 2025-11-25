11月出發探索聲音之旅！從聲音藝術到原住民音樂，用耳朵享受多元的文化魅力

11月的台東，是一年中最適合「用耳朵旅行」的季節。風變得輕柔，海面變得透亮，部落與城市的節奏也在此時慢了下來。走在台東的街道上，你會發現整座城市的音量降低了，卻多了一種讓人安心的空白，一個能讓旅人把心安放的空間。

於是，台東把整個11月交給「聲音」。從美術館到森林公園、從海岸到山林，聲音讓台東變成一台巨大的、正在呼吸的樂器，旅客只要踏上這片土地，就會自然融入與它共鳴。

在旅遊中聽見台東的靈魂：2025臺東聲音藝術節

11月的台東，用「聲音」重新描繪與自然共存的方式。以「多物種的糾纏」為題的臺東聲音藝術節，策展人張溥騰以「存在即關係，生命即網絡」為核心，邀集 6 組國內外藝術家駐地創作，捕捉台東的風、樹、浪、人與其他生命交織而成的脈動。

此外，臺東聲音藝術節還推出六場「聲音製造」與「耳朵帶路」工作坊，帶領民眾離開視覺主導的世界，用耳朵重新學習感知。不僅如此，由音樂人吳蒙惠帶來超過70個來自台東各處的聲音，宛如台東的「聲音地圖」。

活動日期：2025-11-8~2025-12-7

展覽地點：臺東美術館山歌廳、小文創教室​

感受台東原住民部落文化：2025 Taiwan PASIWALI Festival

年底的台東即將迎來最熱鬧的部落音樂盛會「2025 Taiwan PASIWALI Festival原住民族國際音樂節」，活動將於12月13日至14日在臺東森林公園登場。活動以「屁股動起來、嗓子暖起來」為主題，邀請民眾一起在草地上隨音樂律動，盡情釋放能量。從午後開始進場，旅客就能沉浸在各種部落音樂、原民歌舞與現場演出之中，感受台東獨有的節慶氛圍。

活動期間安排多場演出與沉浸式體驗，包括原始林樂團、拉貨櫃、OTYKEN、張震嶽等重量級表演，還有部落文化展示，如大溪地部落屋、阿美族親子手作屋及工寮美學屋等，呈現原民文化與生活美學。下午至傍晚的草地舞蹈表演，讓旅客不只用耳朵感受音樂，也跟著節奏動起來，整個活動場域充滿歡樂與互動的氛圍。

活動日期：2025-12-13~12-14

活動地點：臺東森林公園

把台東旅遊延伸至跨年：𝟮𝟬𝟮𝟲台東跨年晚會《東！帶我走》

若你願意把旅行延伸至12月跨年，台東會帶你迎接台灣最早的一道光。今年台東跨年晚會《東！帶我走》將於12月31日晚間 6點開始，一路嗨到隔天凌晨1點。這場跨年活動以「無圍牆巨蛋」的形式讓觀眾自在感受現場氛圍，結合璀璨煙火與熱力演出，邀請民眾一起到台東市國際地標迎接新年。

本次跨年晚會陣容豪華，集結張惠妹 A-mei/A-mit、A-Lin、玖壹壹、范曉萱 & 100%、Miss Ko 葛仲珊、持修、戴愛玲 Princess Ai等知名歌手與表演團體。無論是熱血嗨歌、經典老歌，或是原民文化音樂表演，現場將呈現多元音樂饗宴，為旅客帶來一場活力的跨年夜，讓台東的天空與海平面一同閃耀迎新。

活動日期：2025-12-31

活動地點：台東市國際地標

台東旅行享受安靜又溫暖的句點： 金讚飯店

一趟台東旅行，也需要能讓身心真正休息的地方落腳。位在金崙火車站、交通便利的「金讚飯店」正是旅客們最喜歡的溫泉飯店。環境明亮舒適，讓你在進行一整天的旅行之後，回到最安靜的角落。

11月的台東，不只是藝術節，也不是單純的旅行，而是一段重新調整生活頻率的旅程。聽風、聽海、聽歌、聽故事，最後聽見自己。如果生活正好太吵了，就讓台東用聲音帶你回歸平靜，重新調整生活的步調。

