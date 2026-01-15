11月刷卡量摔落4千億 中國信託累計破8千億
信用卡市場去(2025)年11月遭遇波折，簽帳金額跌穿4,000億元大關，不過前11月累積刷卡量高達4兆5,327億元，年成長6.30%，創下歷年同期新高。在特約商店家數與有效卡數持續成長帶動下，去年全年刷卡金額可望超越前(2024)年4兆6,844億元水準，市場預期有機會挑戰5兆元的新天量。
根據金管會今(15)日公布去年11月信用卡業務統計，單月簽帳金額為3,967億元，較10月減少約567億元、月減幅高達12.51%，但仍寫下歷年11月新高。金管會分析，刷卡金額回落主要反映消費型態的季節性變化，整體刷卡動能並未出現反轉。由於11月未有長假帶動，以致旅遊、餐飲與購物等3大消費類型同步降溫，加上月底適逢週末，部分刷卡款項延後入帳，影響當月統計表現。
儘管11月簽帳量出現下滑，整體刷卡動能仍維持擴張趨勢。金管會指出，消費者購買力持續回升，發卡機構積極推廣聯名卡與多元回饋方案，信用卡特約商店家數穩定增加，截至去年11月底已達19.6萬家，年增3,771家，非現金支付逐步成為民眾主要消費方式，支撐刷卡金額屢創新高。
截至去年11月底，國內共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,042萬張，較10月底略減，實際使用狀況的有效卡數為4,047萬張，較前10月增加，顯示用卡集中度與活躍度持續提升。金管會認為，發卡機構定期進行清卡作業，以致流通卡數減少，屬正常管理機制。
觀察個別銀行11月刷卡表現，中國信託以724.54億元居冠，國泰世華693.09億元在後虎視眈眈，而台北富邦511.46億元躍居第3名，玉山銀行與台新銀行分別以484.31億元、433.60億元，分列第4、第5名。
進一步彙整去年前11月個別銀行簽帳業績，中國信託刷出8,063億元，持續稱霸市場，國泰世華累計約7,738億元穩居第2；排名第3的玉山銀行前11月累計約6,087億元。前三大發卡銀行累計刷卡規模均創歷年同期新高，顯示刷卡消費動能集中於大型發卡銀行。
此外，截至11月底循環信用餘額約1,178億元、未到期分期付款餘額約1,988億元；11月轉銷呆帳金額約6億元，逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額比率平均為0.25%，與10月持平。
2025年11月信用卡簽帳金額TOP 10，如下表：
原文出處
延伸閱讀
其他人也在看
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停
台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
傳斬獲Meta大單！大同悍漲半根爆量21.2萬張 這低軌衛星股「7天強漲53%」笑開花
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高走揚，終場漲234.56點，以30,941.78點作收，漲幅0.76%，成交金額6600.16億元。觀察今日成交量排...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
還差台積電一大截！三星2奈米最新良率曝光 相較去年提升20%
台積電今（15）日下午舉行法說會，會中宣布今年資本支出將達520~560億美元，大幅超出市場預期，引發熱烈討論。而據韓媒報導指出，台積電2奈米製程良率穩定，據傳已超過80%，三星則積極追趕，其2奈米良率已從30%提升至50%。台積電在今日法說會表示，今年第1季合併營收預計落在346億美元至358億美元之間，即便遇上年初傳統淡季，也較去年第4季337.3億美元......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 7
「客戶比我們還有錢」魏哲家一句話定調AI沒泡沫/金寶爆量漲停 領軍熱門成交股/台股創高卻無感 高股息ETF卡關在哪？｜Yahoo財經掃描
受美國科技股拉回與銀行股走弱影響，投資人對企業財報與政策不確定性保持觀望，美股四大指數全面收低，道瓊工業指數下跌0.09%，標普500指數下滑0.53%，那斯達克指數走弱1.00%，費城半導體指數亦走跌0.60%。科技股方面，甲骨文因AI基礎建設相關訴訟與資金壓力疑慮走跌，博通與輝達在高基期下出現獲利回吐，加上銀行股持續受到政策與監管不確定性影響承壓，形成科技與金融同步走弱，拖累整體指數表現，台積電ADR也在法說會前夕震盪走低1.24%，反映市場觀望氣氛濃厚。 亞股方面，日股微幅走跌，韓股上漲，續創新高；港股與上證指數同步收低，區域市場表現分歧。 台股今（15）日承壓回檔，加權指數下跌131.20點、收30,810.58點，跌幅0.42%，成交值6,493.12億元；權王台積電(2330)法說前股價走弱、下跌20元，成為壓抑指數的主因，不過盤面資金轉向中小型股與題材族群，塑化與材料相關個股走揚撐盤，顯示在權值股整理之際，市場仍維持結構性輪動格局。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 13
台積電法說會 陸行之評像「打3分全壘打」
[NOWnews今日新聞]台積電15日法說釋出強勁展望、財報數字也亮眼，半導體分析師陸行之在臉書發文，肯定台積電最新表現「數字好到不行」，形容像是「打了個3分全壘打」，提醒市場別被年初的好消息沖昏頭，...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 1
準備戰萬元？股王信驊獨占鰲頭 飆8890元漲停再創新天價
股王信驊（5274）股價一路飛漲，日前本土法人更給出10,500元驚人目標價。信驊今（15）日一早股價突破8700關卡，盤中火力全開閃現漲停價8,890元。截至上午11時28分，暫報8,845元，上漲逾9%，成交量約314張。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 6
哈日族注意！日圓一年半最甜 換10萬台幣比去年高點「多賺2張迪士尼門票」
日圓近期持續走弱，換匯價再度出現「甜甜價」！台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日下探至0.2024，創一年半最甜，若以新台幣 10 萬元換匯，會比去年9月高點多換逾2張東京迪士尼門票。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 29
遠超預期！魏哲家宣布2026年資本支出520-560億美元 台積電adr盤前急漲
[Newtalk新聞] 台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。 黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。 展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。 魏哲家說，由新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 7
【時代變了】台泥、中鋼是存一個傳產龍頭低檔佈局，或只剩抱著不放的沈沒成本？
存股本來是存一個不會倒的未來前景，怎麼給存成了一場修行？玩股網 ・ 1 天前 ・ 2
台積法說／亞利桑那二廠量產等重點一次看
[NOWnews今日新聞]台積電今（15）日舉行法說會，因AI相關需求持續強勁，今年預計也是強勁成長的一年，而今年資本支出破表，預計將達520億至560億美元，估未來三年資本支出也都將維持高檔，董事長...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 5
記憶體缺貨有多恐怖？不是DRAM廠說的2028 外媒揭斷貨潮恐燒到5年後
AI浪潮正快速吞噬全球記憶體產能。儘管全球DRAM第三大廠美光預期，這波記憤體缺貨潮可能延續至2028年，但外媒引述多家產業人士說法指出，實際情況可能更為嚴峻，2026年全年記憶體晶片供應早已被預訂一空，最悲觀的推估甚至認為，記憶體供給吃緊狀態恐一路延續到2031年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
台灣有多少有錢人？億元級富豪將衝破15萬人 財富飆59兆元
台灣人多有錢？中國信託銀行最新公布《2026年台灣超高資產客群財富洞察報告》，億級資產客群持續擴大，預估3年後，財富總額達到59兆元，人數增加到15.5萬人，其中，淨資產規模達新台幣1億元以上的高資產客群預估將由8000人增加到1.1萬人。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 8
欣興獲利狂 外資：2年看增4倍
摩根大通證券指出，欣興（3037）在輝達AI HDI量產近期已出現明顯進展，欣興在台灣的先進HDI廠將加速達成損平，化解市場疑慮，且附加費／產能預約費可能重現江湖，未來二年每股稅後純益（EPS）可望大增400％以上，將推測合理股價升至市場新高的347元。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
台股屢創新高！這25檔ETF市價也同寫新天價
[NOWnews今日新聞]台股2026年多頭馬力十足，今（14）日持續刷新歷史新天價，隨著大盤創新高，也帶動台股ETF市價水漲船高，據統計，在台股再創歷史高點之際，共有包括009803、00939、0...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 發表留言
被動元件全體沸騰！蜜望實、鈺鎧等9檔強勢亮紅燈 國巨「目標價上看300元」強噴7%帶頭衝
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（14）日開高震盪，最高爬至30,994.81點，截至上午11點15分，持續走揚當中，被動元件族群今全面沸騰，盤中紅...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
兒子欠稅遭罰1800萬！房子信託給母親下場慘了…忽略這件事「房產恐被查封拍賣」
不少人把不動產信託視為「免死金牌」，認為即便房地欠稅也不會被強制執行，但有資深資產傳承顧問曾在粉專分享案例，一名男子欠稅加罰款達1800多萬元，他聽聞信託財產不得被強制執行，於是把不動產信託給母親，然而被國稅局發現他藉此逃稅，於是向法院提起訴訟，之後更查封男子信託的不動產。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
被割韭菜？中環賣263張奇鋐 慘賠逾372萬
[NOWnews今日新聞]被割韭菜了？光學媒體市場龍頭中環今（14）日公告，處分263張散熱股奇鋐，每股價格為1248.01元，處分損失金額超過372萬元。消息一出，也引發網友議論，戲稱「投資奇鋐還能...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
台積電法說會倒數投資人卻先跑？股價跌25元至1685元 名師：正常
台積電（2330）重量級法說今（15）日登場，股價卻率先反映漲多壓力，早盤開低震盪，一度下跌25元、最低來到1,685元，跌幅約1.46%，分析師指出，主要是「利多出盡」。台積電股價過往常在法說會前後出現一到兩周的整理期，屬於正常技術性修正。隨著短線漲多獲利了結，反而為中長線投資人提供較佳的布局時點。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 4
廣達尾牙今晚登場 盤中失守280元關卡先「押寶」？分析師看法出爐
科技大廠陸續籌辦尾牙犒賞員工！今（15）日由代工大廠廣達（2382）打頭陣，董事長林百里對公司營運與AI伺服器後市展望備受市場關注。不過，廣達今日股價表現偏弱，盤中一度跌破280元關卡，最大跌幅約2.27%，投資人關注是否仍有「尾牙行情」可期，分析師看法也率先出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 2