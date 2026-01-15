11月刷卡量摔落4千億 中國信託累計破8千億

信用卡市場去(2025)年11月遭遇波折，簽帳金額跌穿4,000億元大關，不過前11月累積刷卡量高達4兆5,327億元，年成長6.30%，創下歷年同期新高。在特約商店家數與有效卡數持續成長帶動下，去年全年刷卡金額可望超越前(2024)年4兆6,844億元水準，市場預期有機會挑戰5兆元的新天量。

根據金管會今(15)日公布去年11月信用卡業務統計，單月簽帳金額為3,967億元，較10月減少約567億元、月減幅高達12.51%，但仍寫下歷年11月新高。金管會分析，刷卡金額回落主要反映消費型態的季節性變化，整體刷卡動能並未出現反轉。由於11月未有長假帶動，以致旅遊、餐飲與購物等3大消費類型同步降溫，加上月底適逢週末，部分刷卡款項延後入帳，影響當月統計表現。

廣告 廣告

儘管11月簽帳量出現下滑，整體刷卡動能仍維持擴張趨勢。金管會指出，消費者購買力持續回升，發卡機構積極推廣聯名卡與多元回饋方案，信用卡特約商店家數穩定增加，截至去年11月底已達19.6萬家，年增3,771家，非現金支付逐步成為民眾主要消費方式，支撐刷卡金額屢創新高。

截至去年11月底，國內共有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約6,042萬張，較10月底略減，實際使用狀況的有效卡數為4,047萬張，較前10月增加，顯示用卡集中度與活躍度持續提升。金管會認為，發卡機構定期進行清卡作業，以致流通卡數減少，屬正常管理機制。

觀察個別銀行11月刷卡表現，中國信託以724.54億元居冠，國泰世華693.09億元在後虎視眈眈，而台北富邦511.46億元躍居第3名，玉山銀行與台新銀行分別以484.31億元、433.60億元，分列第4、第5名。

進一步彙整去年前11月個別銀行簽帳業績，中國信託刷出8,063億元，持續稱霸市場，國泰世華累計約7,738億元穩居第2；排名第3的玉山銀行前11月累計約6,087億元。前三大發卡銀行累計刷卡規模均創歷年同期新高，顯示刷卡消費動能集中於大型發卡銀行。

此外，截至11月底循環信用餘額約1,178億元、未到期分期付款餘額約1,988億元；11月轉銷呆帳金額約6億元，逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額比率平均為0.25%，與10月持平。

2025年11月信用卡簽帳金額TOP 10，如下表：

原文出處

延伸閱讀