11月台股Ｋ線看端倪 壓力下生存14檔！

11月5日報告中，顯示台股經歷了光輝十月後的壓力曲線。（圖／翻攝群益證券投顧報告）

台股5日跌399.5點，收在27717.06點，成交值新台幣5894.69億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超649.45億元。群益證券投顧報告認為，台股十月單月大漲近2413點或9.34%，不僅漲幅為今年單月最大，也是史上最強十月。

然而本月首盤，3日甫開市，盤面最強勢的族群，並未延續十月強勢領漲的電子晶片相關個股，而是轉而由具有濃厚避險意味的政策偏多概念電力相關的重電股，以及前波逆勢下跌的軍工股，成為盤面最強勢區塊，就指數角度而言，11月指數上檔面臨相對大的壓力，導致主要權值族群電子股買盤迫價意願相對降低，但重電股實質上仍是很大程度連結到電子產業大趨勢AI算力需求相關，因此階段市場氛圍可以用市場持續關注AI大趨勢，但（軍工）避險心態的風險意識轉濃、搶短心態轉升（軍工股趨勢），來形容目前市場的氛圍與結構。

因此，整體操作上持續建議以多空交易的策略為主，並應檢視持股，避開評價、股價基期與籌碼疑慮偏高個股。軍工股周一強勢傾向解讀為避險需求下，資金往低基期股移動的短線動，因為最大在野黨國民黨新任黨主席對國防軍費態度保守，恐將持續對軍工股形成趨勢壓抑風險，但也將會讓相關資金在政策挹注題材股繞，尋找搶短機會。

受惠普發現金

題材包括王品（2727）、八方雲集（2753）、智冠（5478）與雄獅（2731），偏空軍工股中航太概念的漢翔（2634）與駐龍（4572），多空交易應對。

電子多空交易

2025年鴻海科技日將於11月21日登場，鴻海董事會日前通過規模高達台幣420億元一項重大投資案，計劃從今年12月起至明年底，分階段建置AI 算力叢集與超級電腦運算中心，但階段鴻海集團股個股基期強弱差異相當大，適合進行多空交易。偏多建漢（3062），逢高偏空乙盛-KY（5243）與廣宇（2328），多空交易應對。晶片相關個股

晶圓代工股

在波段大漲、股價可謂已內含到明年記憶體漲價預期後，接下來除非美股費半持續強漲，否則估計多數波段大漲股，將陸續陷入震盪回檔走勢，而由於美股進入中期反壓、漲多震盪的風險相對攀升，階段宜對晶片相關個股進行多空交易應對為宜。建議偏多低基期晶圓代工股聯電（2303），逢高偏空日前陸續公布獲利（展望）仍不佳的力積電（6770）與旺宏（2337）。

雙11概念股

年底電商旺季主要集中在11月的雙十一購物節和12月的聖誕節及跨年，時序進入電商概念股營運與題材旺季；且今年有全民普發現金對電商相關公司呈現題材與營運挹注。不過幾乎所有電商概念乃至雙11概念股，皆呈趨勢偏弱態勢，因此估計只有少數高價股如富邦媒（8454）、寶雅（5904）等，短線較有股價表現機會。

