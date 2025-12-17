11月國銀人民幣存款續降 餘額創逾12年來新低

由於主要貨幣政策環境改變，國內人民幣資金動能持續偏弱。央行公布最新統計顯示，截至今(2025)年11月底，國銀人民幣存款餘額降至1,159.33億元，單月減少28.61億元、月降2.4%，已連續4個月下滑，並回落至2013年10月以來的新低水準。

自2013年央行開辦人民幣業務後，國銀人民幣存款規模曾快速成長，並於2014年至2016年間維持在3,000億元以上的高檔。隨後市場環境轉變，存款餘額自2018年起逐步下探，不僅跌破3,000億元，2022年底再失守2,000億元關卡，今年初一度摜破1,300億元關卡，近月多在1,100億元上下震盪，呈現低檔盤整格局。

進一步區分帳戶類型，今年11月底外匯指定銀行(DBU)人民幣存款餘額為863.20億元，單月滑落22.14億元；國際金融業務分行(OBU)則萎縮至296.13億元，月衰6.47億元，餘額同步降破300億元。央行官員指出，DBU與OBU雙雙下墜，使整體國銀人民幣存款餘額續呈走低。

從資金流向觀察，央行說明，DBU存款跌幅主要來自法人戶支付國內及外幣計價的投資款項，且當月減少存款的法人家數較多；OBU部分因客戶將人民幣匯往中國大陸支付貨款，導致存款規模走低。個人戶方面，DBU人民幣存款已連續3個月走弱，顯示即便近期人民幣匯率相對走穩，仍未明顯帶動存款意願。

央行指出，雖然美國聯準會啟動降息循環，但美元利率水準明顯高於人民幣，中美利差結構尚未出現根本性變化，因此美元資產在收益面仍具吸引力。整體來看，人民幣存款餘額近月雖然跌跌不休，但降幅已趨於收斂，近期多在1,100億元上下波動，推測仍有法人貿易往來及投資支付等基本需求支撐，短期內跌破千億元的可能性不高。

利率條件方面，央行同步公布11月人民幣專案定存最優利率，一個月期以永豐銀行4.2%居市場最高，但須搭配特定條件；三個月期與六個月期最高分別為高雄銀行1.4%、1.5%。九個月期與一年期則未見專屬方案，是否因市場需求轉變，影響銀行專案推出情形，還須拉長時間觀察。

