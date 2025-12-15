11月國銀人民幣存款餘額連4降 今年維持低檔盤整

（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行今天發布11月國銀人民幣存款餘額為人民幣1159.33億元，已經連續4個月下滑，為7個月來低點，今年以來呈現低檔盤整格局。

央行統計，11月底外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額續跌至863.20億元，月減22.14億元，國際金融業務分行（OBU）跌破300億元，降至296.13億元；國銀人民幣存款餘額合計為1159.33億元，減少28.61億元。

央行官員說明，DBU的法人與個人戶同步減少，法人方面，主要是有法人客戶支付國內外幣計價投資款項，以及多家法人戶存款餘額小幅減少所致；OBU存款餘額下滑則是因客戶匯出支付大陸貨款。

回顧人民幣存款餘額變化，102年開辦人民幣業務後，人民幣存款正夯，存款餘額連年爬升，並在104至106年間，達到3000億元以上的高峰，隨後局勢改變，人民幣存款餘額逐步下滑，107年底跌破3000億元大關，111年底再破2000億元，113年初失守1300億元後，今年多於1200億元上下震盪。

央行官員直言，今年以來，國銀人民幣存款餘額從先前的持續探底，轉為橫向盤整，每月都是小幅變動，推測是法人仍有基本業務往來需求，而個人資金配置雖有不同考量，每個幣別存款也都會有基本需求。

央行今天同步公布最新人民幣專案定存最優利率，一個月期以永豐銀行4.2%最佳，三個月期是高雄銀行的1.4%，六個月期為高雄銀行的1.5%，九個月期、一年期並無專案存款。媒體關注，是否意味人民幣存款市場需求下滑，導致銀行推出專案也減少，央行官員表示，要再拉長時間觀察。（編輯：黃國倫）1141215