11月國銀放款5年新高 合庫月增545億居冠

年底資金調度需求轉熱，帶動國銀放款規模擴大。金管會公布最新統計，截至去(2025)年11月底止，國銀放款總餘額達44兆4,788億元，單月增加2,103億元，創近5年同期新高；累計去年前11月新增放款2兆2,712億元，為近5年同期第3高，企業與個人周轉需求同步回溫。

從放款結構觀察，這波成長動能幾乎全數來自民間部門。去年1~11月國銀對個人放款提升1兆2,480億元，對民營企業放款上揚1兆1,257億元，合計貢獻逾9成新增放款量。相較之下，公營企業與政府機關因資金調度與還款因素，放款呈現淨減，凸顯年底資金需求主要由民間驅動。

金管會分析，11月放款上升有3大因素支撐，一是進入年底消費旺季，企業備貨與營運帶動周轉金需求明顯升高；二是新台幣兌美元貶值，使部分外幣放款換算回新台幣後金額增加；三是個人端仍有周轉與購屋貸款需要，加大整體放款力道。

從用途別來看，周轉金仍是主力。去年前11月周轉金貸款累計攀升1兆4,278億元，占新增放款比重高達62%；11月單月周轉金月彈1,176億元，居各用途之首，其次為購置不動產貸款增525億元，企業投資218億元，購置動產184億元，反映企業營運與投資需求同步存在。

其中，中小企業放款表現尤為突出。前11月中小企業新增放款金額達4,842億元，占民營企業新增放款量約43%，不僅提前達成金管會全年4,600億元目標，達成率更超過105%，成為推動國銀放款的關鍵引擎。

個別銀行表現方面，11月單月放款最多的前3名，依序為合作金庫月升545億元、玉山銀行月彈365億元，以及國泰世華月增336億元。放款減少的銀行以中國信託月墜241億元、台新銀行月跌127億元、華南銀行月減61億元居前，反映各銀行在資金配置與風險控管上的差異。

在資產品質方面，11月底國銀逾期放款金額為700.57億元，月增19.18億元，逾放比率為0.16%，僅較前月微升0.01個百分點，整體仍維持在低檔水準，在放款規模擴張下，資產品質尚屬穩定。

存款規模同樣走升，11月底國銀存款總餘額達62兆3,204億元，單月擴增2,656億元，為近4年同期最高。金管會指出，企業銷貨貨款入帳、營運資金調度，以及美元升值帶來的匯率換算效果，是推升存款增加的主要原因。由於放款月增幅0.48%略高於存款月升幅0.43%，使國銀存放比升至71.37%，連續3個月走揚，有助銀行利差表現。

