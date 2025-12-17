11月外國旅客訪問日本人次年增10.4% 中國旅客增幅銳減

（中央社東京17日綜合外電報導）日本政府觀光局今天公布，11月訪日的中國旅客人次成長幅度雖然銳減，但整體訪問日本的外國旅客人次仍較去年同期增長10.4%，顯示受日中兩國間持續外交嫌隙的影響不大。

路透社報導，根據日本政府觀光局（JNTO）的資料，11月來自海外的商務和觀光訪日旅客達到352萬人次，使得今年以來訪問日本的外國旅客人次突破3900萬，已超過去年全年創新高紀錄的3687萬人次。

不過，11月訪日的中國旅客人次為56.26萬，僅較去年同期略增3%，遠低於10月增幅22.8%及今年1至11月數據與去年同期相較的增幅37.5%。

日本首相高市早苗11月上旬在日本國會針對「台灣有事」的答詢，引發日中兩國外交紛爭。北京在11月中旬呼籲中國民眾不要前往日本，中國的航空公司也提供今年底前赴日機票免費退票。

今年以來赴日旅客仍以中國人為最大宗，占所有外國旅客人次的近1/4。（編譯：張正芊）1141217