11月外銷訂單再創單月新高 全年接單穩坐7300億美元、挑戰7500億美元

受到新款伺服器帶動晶片接單爆量，11月外銷訂單729.2億美元，再創歷年單月新高，全年上看7400億美元。圖為輝達執行長黃仁勳亮相GB300。李政龍攝



經濟部統計處今（23）日公布11月外銷訂單為729.2億美元，再次刷新今年9月才創下的新高紀錄，再創新高；年增39.5%，增速為2021年5月以來最大。統計處長黃偉傑坦言，因國際伺服器新品上市引發的晶片需求爆量，以致接單情況遠優於預期；經濟部並預估，12月訂單可望再次突破單月新高。

黃偉傑並表示，日前預估今年全年訂單站上7,000億美元大關的目標，應可輕鬆達標。

若按經濟部預估12月的外銷訂單約在720億美元至740億美元之間，幾乎可以篤定表示，12月外銷訂單可望再次創下單月新高，將是繼今年9月（702.2億美元）、今年11月（729.2億美元）後，今年單月第3度突破700億美元，也是今年來第3度改寫歷年單月新高紀錄。

若再依12月的估值來計，經濟部預估全年外銷訂單金額將在7,387億美元至7,407億美元之間。

由於今年1-11月外銷訂單已達6,666.5億美元，已逼近目前2022年全年新高的紀錄值。加上11月訂單實績值比預估值整整多出42億美元，外界也關切今年外銷訂單能否一舉衝上7,500億美元？

對此，黃偉傑坦言，7,500億美元的接單量實屬高標；也表示，據受查廠商11月表示，正處在國際伺服器新品上市的新舊產品交替期，仍未全數轉換到生產最新機種；如若廠商12月所有伺服器生產都轉到新機種，也就是訂單成功完成新舊產品交替，訂單就可望優於預期。

據了解，輝達日前推出GB300最新伺服器後，順利帶動晶片接單爆量，如若連伺服器組裝廠也成功轉換，對12月訂單表現將有極大挹注。

統計今年11月的訂單表現，共創下3個「單月新高」紀錄，分別是年11月接單729.2億美元；資訊通信產品接單268億美元；以及接自美國訂單284.5億美元，皆創下歷年單月新高。

主要接單貨品方面，除了資訊通信產品、電子產品續旺，傳統貨品依舊受產能過剩所困。黃偉傑表示，以光學器材來看，11月訂單年減2.4%，結束連12紅。因光學器材由面板背光模組、光學檢測設備組成，光學檢測設備日前因封測大舉投資、訂單增加；但進入下半年後，面板背光模組進入淡季，面板減幅超過光學檢測設備增，因而光學器材11月訂單由正轉負。

類似的狀況還有基本金屬，由於銅箔、銅箔基板需求強勁，但傳統鋼捲、鋼板仍受產能過剩拖累，故而基本金屬訂單雖然增加，年減幅度已收斂到0.5%，但暫時沒有擺脫連續第9個月負成長。

黃偉傑表示，今年以來，包括光學器材、基本金屬、機械、化學品等傳統貨品的接單都有類似特色，只要跨足AI和半導體供應鏈，就能拉升訂單，否則就持續受到中國大陸產能過剩拖累。

展望明年，黃偉傑指出，若AI動能持續，新伺服器銷售持續暢旺，外銷訂單正成長的態勢可望延續到明年，但今年增幅已大，基期墊高，相關貨品訂單的增幅恐不會像今年一般高。

