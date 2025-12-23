11月外銷訂單創新高 AI加持衝破729億美元

AI需求不墜，台灣外銷動能再攀高。經濟部今(23)日發布11月外銷訂單金額為729.2億美元，創下歷年單月新高紀錄，年增率39.5％，為2021年5月以來最大增幅。經濟部看好今(2025)年全年外銷訂單表現上看7,407億美元，甚至有機會挑戰7,500億美元大關。

11月外銷訂單表現優於預期，主因廠商將原定12月量產的新伺服器和新晶片訂單提前至11月，因此相關產品訂單11月表現爆量。累計1至11月，外銷訂單為6,666.5億美元，創史上同期新高，年升24.2％。經濟部指出，AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，客戶拉貨動能依然強勁，但部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，新興科技應用需求不墜，帶動資訊通信及電子產品接單上揚，資訊通信產品11月接單金額268億元，為歷來單月最高，年飆69.4％，增幅是2021年3月以來最速；電子產品11月接單282.3億美元，站上同月新高、單月歷史次高，最高是2025年10月的284.1億美元。光學器材因面板及背光模組接單動能走弱，接單年減2.4%。

傳統貨品部分，受海外同業產能擴張、市場需求保守衝擊，導致塑橡膠製品年降15.8%、化學品年衰12.5%、基本金屬年跌0.5%；機械產品因半導體設備訂單擴增，年彈6.9%。經濟部預估，12月外銷訂單規模可達720～740億美元，年增率36.1％～39.8％，全年7,387億美元至7,407億美元，年增率25.3％～25.6％。

至於今年全年是否有機會挑戰7,500美元大關？經濟部認為，要突破7,500億美元是一個比較高的標準，但還是有機會，取決於尚未轉換新機種的伺服器廠商，能否在12月順利完成新舊產品交替，若有，則外銷訂單規模可優於預期，有挑戰7,500億美元關卡的機會。

展望未來，經濟部表示，全球經濟成長動能受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，但AI、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，預期外銷將穩定走揚。明年AI動能可望延續，但今年基期較高，成長幅度可能受限，或許不像今年有如此驚人的成績，但仍有望維持正成長。

