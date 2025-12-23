11月外銷訂單逼近730億美元 全年接單挑戰7500億美元高標

經濟部統計處今天(23日)公布11月外銷訂單729.2億美元，創歷史新高，年增39.5%，表現超乎預期。統計處分析，累積今年前11月外銷訂單金額已破6,666億美元，預估12月接單將達720億美元以上，全年接單不但將跨過7,000億美元大關，續創新高，還有機會挑戰高標7,500億美元。

經濟部統計處指出，AI、高效運算、雲端資料服務等需求方興未艾，持續帶動資訊通信、電子產品接單成長，11月外銷訂單金額衝上729.2億美元，創下歷史新高，年增率39.5%，為2021年5月以來最大增幅。

廣告 廣告

統計處指出，11月接單超乎預期，主因是部分AI伺服器廠商提前完成產品交替，11月接獲大單，使得資訊通信產品接單達到268億美元，寫下新高紀錄，年增率衝上69.4%；電子產品方面，除了IC製造領軍衝刺外，近期市場出現記憶體荒，也使得相關接單量價齊揚，成為電子產品11月接單的第二把交椅。

至於傳產，包括基本金屬、塑橡膠製品、化學品11月接單皆呈衰退，尤其塑橡膠製品、化學品年減幅更達雙位數。統計處說明，傳產仍深陷中國產能過剩競爭、市場需求保守衝擊，儘管中國祭出反內捲措施，但其成效仍有待觀察。經濟部統計處處長黃偉傑說：『(原音)我們也觀察中，因為我們在觀察他們(中國)類似我們工業生產指數的數據，發現就是化學品確實增幅相較於上半年來講已經慢慢減少了，那基本金屬這塊可能增幅還是蠻高的，所以還要一點時間去觀察它的變化。』

統計處表示，AI需求正夯，即便是傳產，只要能與AI供應鏈連結，就有商機，例如基本金屬中的銅鉑，因AI需求所需的電路板更多層，其精密度、製程要求更高，單價自然也會比較高，加上銅價走揚，進而使得基本金屬接單減幅有所收斂。另外，機械業除了與半導體相關需求支撐接單外，部分工具機廠商也拿到東協、印度長單，預估將在明年反映在出口數據。

累計今年1到11月外銷訂單已達6,666.5億美元，為歷年同期新高，年增24.2%，統計處預估12月接單落在720億美元到740億美元，全年接單將輕鬆跨越7,000億美元大關，續創新高，且若AI伺服器廠商全數完成產品交替，挹注12月接單，全年還可望挑戰7,500億美元高標。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

關稅降溫、出口強勁 廠商下半年營運展望優於預期