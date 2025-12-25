11月外銷訂單729.2億美元 較上月增5.1%

圖：經濟部提供。

人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求續強，拉貨動能強勁，我十一月外銷訂單七二九·二億美元，較上月增五·一％，較上年同月增三九·五％，惟部分傳統產業受客戶需求保守及市場競爭影響，抵銷部分增幅。

經濟部公布十一月份外銷訂單統計分析，全球經濟成長動能目前仍受各國貿易政策、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟人工智慧、高效能運算等新興應用持續拓展，以及AI基礎建設需求依然強勁，挹注我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈訂單動能，預期我國外銷接單將穩定成長。

十二月份接單各界關注，根據外銷訂單受查廠商對十二月份的接單看法，預期接單將較十一月份增加之廠商家數占一六·二％，持平者占五八％，減少者占二五·九％，按家數計算之動向指數為四五·二；按接單金額計算之動向指數則為五○·五，預期十二月份整體外銷訂單金額將較十一月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為五○·一、五二·六及五○·八。

十一月份主要訂單來源，美國居冠，訂單二八四·五億美元，較上月增一二·五％，較上年同月增五六·一％，以資訊通信產品增加六四·三億美元或增一一七·七％較多。

中國大陸及香港居次，訂單一二四·五億美元，較上月增六·八％，較上年同月增一七·六％，以電子產品增加二一·九億美元或增三九·一％較多。

歐洲訂單九五·二億美元，較上月增六·六％，較上年同月增二六％，以資訊通信產品增加一五·八億美元或增四○·六％較多。

至於東協訂單一三五·八億美元，較上月減九·一％，較上年同月增六○·二％，以電子產品增加三一·四億美元或增一二九·九％較多。日本訂單二九·九億美元，較上月減三％，較上年同月增一五·四％，以資訊通信產品增加二·四億美元或增三四·九％較多。