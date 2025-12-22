11月失業率連3降為3.33% 25年來同月最低

（中央社記者潘姿羽台北22日電）主計總處今天公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，並創下25年來同月最低，不過經季節調整後失業率為3.35%，較10月上升0.02個百分點。

主計總處統計，11月失業人數為40.1萬人，月減3000人，主因初次尋職失業者減少4000人所致；與去年同月比較，失業人數減少2000人。

另外，11月就業人數為1163.9萬人，月增4000人。（編輯：楊凱翔）1141222