11月失業率連3降至3.33% 寫25年來同月最低

主計總處今天(22日)公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，並創下25年來同月最低。其中，工時不足就業者持續減少、工作場所業務緊縮人數也都下滑。

主計總處22日公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，並創下25年來同月最低；不過，經季節調整後失業率為3.35%，較10月上升0.02個百分點。

其中，工時不足就業者在9月出現12.9萬人後，開始逐月減少至12.4萬人、工作場所業務緊縮人數也在8月出現9.7萬人後慢慢下滑。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，勞動市場之前受到匯率、對等關稅、全球產能過剩衝擊傳產等影響，但目前匯率已穩、對等關稅也快定案，就剩產能過剩沒有改善，所以目前勞動市場仍穩定。她說：『(原音)全球傳產製造業的部分，產能過剩一直好像沒有明顯的改善；關稅的問題，我今天看到媒體在報導，好像已經接近尾聲了、談得差不多了，應該可以相對穩定下來。縱使先前因為關稅的問題，可能導致我們廠商的訂單不是很穩定，但是希望談定了之後，以後廠商的布局各方面可以就緒的話，應該會穩下來。』

不過，譚文玲強調，工時不足就業者等數據還是偏高，仍要密切關注。

另外，12月適逢耶誕假期、元旦連假，接下來還有農曆年，譚文玲預估都能帶動消費，失業率應該會持續下滑。(編輯：陳文蔚)