11月失業率降至3.33％ 續創25年同月最低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布11月失業率3.33％、續創25年同月最低，較10月下降0.03個百分點；經季節調整後，11月失業率為3.35％、較上月上升0.02個百分點。主計總處國際普查處副處長譚文玲表示，目前失業率往下，工時不足就業人數連續2個月減少，國內勞動市場穩定；若無意外，12月失業率應會下降。

根據調查，11月就業人數1163.9萬人，月增4千人、年增3.3萬人；1至11月就業人數平均1162.4萬人、年增3萬人。11月失業人數則為40.1萬人、月減3千人，主因初次尋職失業者減少4千人。

按年齡層觀察，11月15至19歲失業率10.55％、20至24歲11.7％，多為初次尋職，處於調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.85%、30至34歲為3.33％。

至於勞動力低度運用指標，11月4週失業人數為40.6萬人，月減2千人、年減5千人；工時不足就業人數為12.4萬人，月減2千人、年減8千人；潛在勞動力人數為13.2萬人，月增1千人、年減1千人。譚文玲表示，工時不足就業人數已連續2個月下降，儘管海外產能過剩未改善，但匯率因素漸穩定，關稅問題則接近尾聲，因此工時不足就業人數回降。

