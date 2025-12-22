11月失業率 25年同期最低

主計總處昨（22）日公布11月失業率3.33%，已連二月下滑，並寫25年來同月最低，反映就業市場維持穩定。隨時序進入年底消費旺季，主計總處評估，12月失業率可望進一步下降。

11月失業人數為40.1萬人，月減3,000人。工時不足就業者亦已連二月下滑，11月降至12.4萬人。主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，顯示勞動市場並未出現明顯惡化，整體就業情勢仍維持穩定。

整體來看，11月勞動力人數為1,204萬人，月增1,000人，勞動力參與率為59.57%。其中就業人數為1,163.9萬人，月增4,000人；工業部門就業人數為404.6萬人，月增5,000人，以營建業成長最多。農業就業人數為47.9萬人，月減2,000人；服務業就業人數為711.4萬人，月增1萬人，且以住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業、專業科學及技術服務業的增幅較為明顯。

廣告 廣告

譚文玲分析，影響就業市場的不確定因素，主要包括全球傳統製造業產能過剩、關稅政策，以及匯率波動等三項。其中，匯率因素近期已回穩，影響程度逐漸降低；關稅問題則看來接近尾聲，若相關談判順利定案，有助廠商在投資與接單布局上做出較明確決策，進而穩定用工需求。唯獨全球傳產製造業產能過剩的情況尚未見明顯改善，仍需持續關注其對國內就業後續影響。

【看原文連結】

更多udn報導

冬季曬厚重衣服「1招超快乾」 網實測：不怕潮溼悶臭味

低潮結束了！2026年「3大生肖」最容易鹹魚翻身

女星上台領獎跌倒現場驚呼一片 意外美到「摔出神圖」

吃橘子別再丟掉這部位 助血管軟化、預防動脈硬化