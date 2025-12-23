11月失業率3.33％連3降 創25年來同月新低

國內失業率連3降！主計總處發布最新人力資源調查統計結果，11月失業率為3.33％，較上(10)月下跌0.03個百點，連續3個月下滑，並創下25年來同月最低紀錄。預期年底就業機會較多，失業率將持續探低。

11月失業率相較10月及去(2024)年同月，均下降0.03個百分點，1至11月失業率平均為3.35％，比去年同期降低0.04個百分點。不過，經季節調整後失業率為3.35％，月升0.02個百分點。未來失業率可能上升？主計總處表示，只是微升，情況還好，整體就業情勢仍然穩定。

廣告 廣告

11月失業人數為40萬1千人，較10月減少3千人，主要是因為初次尋職的失業者少4千人，與去年同月比較，失業人數下滑2千人。1至11月失業人數平均為40萬3千人，較去年同期縮減4千人。不論是11月還是累計前11月，失業人數均呈走低。

主計總處指出，影響台灣就業情勢因素，包括匯率升值、美國關稅政策，以及全球產能過剩等，近期新台幣匯率回貶，以及台美對等關稅即將拍板，對就業市場而言具穩定作用。

觀察工時不足就業人數表現，從8月突破12萬人，9月來到12.9萬人的高峰，至11月降至12.4萬人，工時不足就業人數仍然偏高。主計總處認為，工時不足就業者人數上揚的確令人擔心，將會密切關注。

11月就業人數為1,163萬9千人，較10月增加4千人，其中以工業部門擴增5千人最多，服務業部門提高1千人，農業部門則減少2千人；與去年同月比較，就業人數成長3萬3千人。1至11月就業人數平均為1,162萬4千人，較去年同期增多3萬人。

年底有聖誕節、元旦、農曆過年，即將進入傳統消費旺季，主計總處預期就業機會將增加，今(2025)年12月及明(2026)年1月的失業率可望繼續走跌，直到年後轉職潮出現，失業率將向上走升。

原文出處

延伸閱讀