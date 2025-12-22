11月失業率3.33%連3降 工時不足者降至12.4萬人「還算高」

主計總處公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，創下25年來同月最低水準。（圖:台北101提供）

主計總處今（22）日公布11月失業率為3.33%，月減0.03個百分點，連續3個月下滑，創下25年來同月最低水準。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，先前衝擊製造業的因素有所改善，儘管美國關稅不確定性仍存，目前勞動市場還是穩定。

主計總處指出，11月失業人數為40.1萬人，月減3000人，主因是初次尋職失業者減少4000人所致；與去年同月相比，失業人數減少2000人。儘管經季節調整後的失業率升至3.35%，微幅增加0.02個百分點，譚文玲認為，統計結果抽樣而來，加上變動幅度不大，季調後失業率數值仍在合理範圍內。

先前外界關注勞動力低度運用指標當中的「工時不足就業者」，也就是因經濟因素，包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係等，導致資料標準週實際工時未達35小時、但希望且能增加工時者。

觀察統計變化發現，工時不足就業者於8月人數突破12萬人、升至12.1萬人，9月續揚至12.9萬人，不過10、11月均下滑，11月降至12.4萬人。譚文玲補充，美國關稅談判結果出爐後，局勢明朗，廠商布局得已就緒，情況應該會穩下來。但11月工時不足就業者12.4萬人「還是算高」，必須持續關注。

譚文玲說明，工時不足就業者人數上升的時候確實蠻擔心，當時背景是製造業受到海外產能過剩、美國關稅衝擊以及新台幣升值3大因素夾擊，傳產營運比較吃力，時間推移至今，海外產能過剩情況持續，不過美國關稅談判結果即將出爐，新台幣匯率也回貶，負面因素有所改善。

11月失業率已連續3個月下滑，再創25年同月最低水準，展望未來，譚文玲分析，時序慢慢進入年終消費旺季，聖誕節、元旦、農曆過年，都將帶動消費熱潮，支撐相關就業；按照過往經驗，今年12月、明年1月的失業率應持續下滑，直到2月後，年後轉職潮浮現，才會轉為上揚。