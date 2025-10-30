11月好運來！5生肖財運事業齊開花

11月運勢前五生肖出爐。（示意圖／Pexels）





近日秋意濃厚，11月也即將到來，專欄《搜狐網》點名11月即將走運的前五個生肖，可以好好把握這波好運，財運、事業運接連開花，生活越來越順。

第一名：生肖蛇

屬蛇者本月事業運極佳，是11月的「好運王」！先前默默付出的努力，將被主管或客戶看在眼裡，轉化為具體成果，如專案獲獎、職位晉升或拿下期待已久的大單。

屬蛇者一向踏實肯幹，這次的好運其實是實力與時機的結合。對工作細節的掌握、對產業的理解，會在這個月被放大，讓眾人看見其能力。建議勇於提出想法，不必擔心太顯眼，這個月的表現值得被更多人看見。

第二名：生肖豬

屬豬者在11月最讓人羨慕的是身體健康。先前因熬夜或壓力造成的疲憊感將逐漸消失，精力變得充沛，早起不再困難，工作時也不容易打瞌睡。若原本有運動習慣，會明顯感覺到體力提升；即使平時不常運動，只要每天多走幾步、喝足八杯水，狀態也能明顯改善。健康是一切的基礎，屬豬者本月能好好享受輕鬆無憂的狀態。

第三名：生肖虎

屬虎者11月人緣極佳。先前與同事或朋友間的小誤會將自然化解，參加聚會或產業活動時，也容易遇到同頻的人，可能是能共同打拼的合作夥伴，也可能是聊得來的新朋友。建議多參與實體活動，面對面交流比線上互動更能拉近距離，合作機會往往就藏在那次第一次見面裡。

第四名：生肖馬

屬馬者11月財運上升，正財穩定，偏財也有小驚喜。先前投資的理財產品可能出現不錯收益，或意外收到一筆額外之財，如長輩贈與的紅包或兼職外快。不過仍要留意，別因手氣好就亂花錢，小額投資可以嘗試，但高風險項目務必避開。

第五名：生肖兔

屬兔者11月將迎來貴人相助。可能是職場上指點迷津的前輩，也可能是生活中出手相助的朋友。先前卡關的專案，本月會有人協助打通關鍵環節；就連生活中的小麻煩，如包裹遺失或家電維修，也能順利找到解方。建議多主動與周遭人互動，貴人往往藏在不經意的聊天裡。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考