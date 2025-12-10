11月嬰兒出生數比光輝10月減1512人 約每5.4分鐘一個

內政部今（10）日公布11月份的最新人口統計，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.15‰，較10月減少1512人（-15.99%）。（示意圖） 圖：ChatGPT AI 生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 內政部今（10）日公布11月份的最新人口統計，依據戶籍登記資料，截至11月底止，全國人口數為2330萬6085人；全國總戶數共984萬4924戶，就縣市別來看，新北、高雄和台中排前三名。另外，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.15‰，較10月減少1512人（-15.99%），較去年同月減少4611人（-36.72%）。；死亡人口數為1萬4771人，平均約每2.9分鐘1人死亡。

據統計，截至11月底止，全國人口數為2330萬6085人，與10月相比減少4768人；與去年同月相比減少9萬6710人，平均每天減少264.96人。就縣市別言，與去年同月比較，人口增加率最高的是桃園0.75%、其次為新竹縣0.50%，台中市0.33%位居第三；人口減少最多為金門縣2.91%，其次為台北市2.10%，第三為連江縣2.08%。

而戶籍登記資料顯示，截至11月底止，全國戶數共有984萬4924戶，與10月比較增加5199戶，與去年同月比較，增加38萬5565戶、增幅4.08%。每戶平均人口2.37人。

從縣市別來看，以新北市178萬5288戶最多，占全國總戶數18.13%；其次是高雄市120萬9536戶，占全國戶數12.29%；第三名為台中市116萬6826戶，占全國11.85%。至於社會大眾關切的出生率部份，11月出生數為7946人，約每5.4分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.15‰，較10月減少1512人（-15.99%），較去年同月減少4611人（-36.72%）。就縣市別言，粗出生率最高的是雲林縣6.25‰、其次為台東縣5.08‰，第三是新竹市5.00‰；粗出生率最低為連江縣1.78‰、其次為基隆市2.84‰，第三為嘉義縣3.13‰。

至於死亡人口部分，11月死亡人口數為1萬4771人，平均約每2.9分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為7.71‰，較10月減少1137人（-7.15%），較去年同月減少861人（-5.51%）。

而11月的結婚對數合計8,586對，其中，不同性別8,327對，相同性別259對，折合年粗結婚率為4.48‰。就縣市別言，粗結婚率最高為連江縣5.35‰，其次為花蓮縣5.24‰，第三是新竹市5.21‰；最低為金門縣3.14‰，其次為嘉義縣3.49‰，再其次為苗栗縣3.84‰。

另11月離婚/終止結婚對數為4,066對，其中，不同性別3,996對，相同性別70對，折合年粗離婚率為2.12‰。就縣市別言，粗離婚率最高為花蓮縣2.84‰，其次為基隆市2.47‰，第三為桃園市2.40‰；最低為連江縣0.89‰，其次為嘉義縣1.59‰，再其次為澎湖縣1.71‰。

