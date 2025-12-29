11月嬰顱內出血躺加護⋯揭開幼童集體受虐照片碎心！惡保母超收6幼童

記者林昱孜／台南報導

台南麻豆區爆出保母虐嬰童事件，孩子身上的傷痕讓家長看了心碎。（圖／翻攝畫面）

台南爆出驚悚凌虐嬰童事件！麻豆區一名11月大男嬰受傷送醫，因顱內出血仍於加護病房治療，揭開保母惡行，目前已有6位家長提告傷害。檢警介入調查，保母鄭女、張女已遭法院裁定羈押禁見，被害家長聯合召開記者會，公布2人惡行淚訴：「我們把孩子交出去，卻把他們送進地獄」。，台南市社會局進一步發現，保母違規超收6位兒童，後續將依法撤照、裁罰。

嬰童臉部、耳朵出現紅腫傷痕，下巴還有濺血結痂傷口。（圖／翻攝畫面）

不到2歲的嬰兒幼童，臉頰、耳朵旁出現紅腫痕跡，有的孩子下巴出現濺血傷口，另一個腹部則是紅腫瘀青，小小的身軀遭受不當對待；事情會曝光，是因為一名11月大的男嬰，因為癲癇送醫後，發現身上有新舊傷痕，腦部硬膜下出血，住進加護病房，一查才揭開，2名保母涉嫌向嬰、幼兒虐待事件。

廣告 廣告

社會局查出，2名保母中只有一人擁有合格證照，違法超收6名孩童。（圖／翻攝畫面）

「影片真的很殘忍，無法想像怎麼有這麼變態的人」，受害家屬表示，自己8月大的小孩，在1個月內受虐超過20次，監視器畫面顯示，保母打巴掌將小孩打飛、高處重摔孩童、用腳把小孩子踢走，自己看到畫面心都碎了。家屬淚訴，保母看準2歲以下的孩子還不會講話，就這樣任憑他們打、摔、踢、踹、踩、踏、丟、罵。

台南麻豆區爆發2名保母連手虐待嬰童，目前已有6名家長提告傷害。（圖／翻攝畫面）

台南市政府社會局查出，2名保母中僅鄭女有證照為合格保母，儘管如此，一人也只能照顧2名兒童，違規超收6位兒童，後續社會局將依法撤照、並對於違規的部分進行裁罰，同時一一聯繫該名保母過去照顧兒童的家長，以了解過往情況。

台南市社會局兒童福利科長楊小萱說明本案處置情形。（圖／翻攝畫面）

社會局指出，依兒少法規定，負責人鄭女一旦判決兒虐屬實，將開罰6萬元至60萬元，另給予撤照處分。張女除兒虐行為恐被開罰6萬元至60萬元，另外未登記無照執業，罰6000元至3萬元。

立委郭國文陪同家長揭露這起虐待嬰童事件。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身

楊爸悲訴「司法已死」酸楚眼淚惹哭網 新北割頸案募款暴增：確定達標

空姐墊底！男性「理想老婆」職業前10名曝光 2條件最受歡迎

台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光

