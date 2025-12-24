11月工業生產指數同期最佳 全年指數將創歷年新高

經濟部公布11月工業生產統計，其中電腦電子及光學製品業指數及年增率雙創歷年新高。圖為鴻海科技日展出晶圓，李政龍攝



經濟部統計處今（24）日公布11月工業生產指數119.31，為歷年同期新高，年增16.42%，為連續第21個月正成長。經濟部統計處副處長陳玉芳表示，今年全年工業生產指數可望創歷年新高，但年增率若要上看2成，難度相對高。

累計今年1月11月的工業生產指數為110.43，為歷年同期新高，年增16.25%。

其中，累計1-11月的製造業生產指數為120.84，也是歷年同期新高，年增17.35%。陳玉芳說，若全年製造業生產指數年增率要達2成，12月的製造業生產指數至少要157.89，雖然資通與電子產品生產動能延續，但傳統產業海外競爭壓力仍然很大，市場需求也未完全復甦，要達此高標水準的機會相對低。

廣告 廣告

據經濟部統計處推估，12月製造業生產指數約在123.22至127.22之間，年增約13.1%至16.8%。據此估計全年製造業生產指數上看112.61，年增率上看17.3%，距離年增率2成仍有一段差距。

11月工業生產各指數中，包括工業、製造業、電子零組件業及所屬的積體電路業，皆為歷年同期新高。

11月電腦電子光學製品業指數308.71，創歷年單月新高，年增高達124.52%，年增率也歷年單月新高，為連29紅。主因是人工智慧應用及雲端資料服務需求暢旺，加以半導體產業持續擴大投資，推升伺服器、半導體檢測設備及零組件、通訊傳播設備、固態硬碟等產品生產上揚。

不過，面板及其組件業、化學材料及肥料業、基本金屬業、機械設備業、汽車及其零件業皆為正成長，仍未擺脫國際產能過剩的競爭壓力。其中，面板及化材業年增率都是由正轉負。

展望未來，經濟部認為，AI需求仍持續推升半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈訂單；傳產也仍受海外同業競爭及終端需求疲弱影響，欲振乏力。

更多太報報導

政府採購法將刪除3家投標限制 修正幅度歷來最大

11月外銷訂單再創單月新高 全年接單穩坐7300億美元、挑戰7500億美元

快訊／耶誕鈴聲響了！ 11月外銷訂單729.2億美元 創歷年單月新高