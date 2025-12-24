11月工業生產新高 全靠電子業

都靠科技產線支撐。經濟部統計處24日發布11月工業生產指數119.3，年增幅16.4％，寫下歷年同月新高，不僅拉出連21紅，更是連10個月出現雙位數成長動能，只是六大產業僅靠資訊電子業長紅，四大傳產表現盡墨，何時轉正更難預期。

工業生產與外銷訂單並不完全相同，反映的是國內廠商出貨，與後者有「三角貿易」不同。工業生產指數年增16.4％，雖不如訂單11月的39.5％強勢，但仍然是亮眼數字。由於114年僅剩1個月，工業生產（主要是製造業）全年雙位數佳績已是定局。

檢視11月成績，不僅「電子零組件業」年成長超過17％，「電腦電子產品及光學製品業」更是驚人增長124％，等於翻倍還有剩。然而撇除半導體與電子產品表現，四大傳產就顯憔悴。

各項中以「汽車及零件業」衰退14％最多，其次「基本金屬業」、「化學材料及肥料業」各年減10％、4％，連原本受惠半導體購買設備表現較好的「機械設備業」，本月也翻黑。

統計處副處長陳玉芬說明，資訊電子產業就是AI動能，這會延續到12月，傳統產業則受到海外低價競爭衝擊還是非常強烈，導致廠商調節產能。「機械設備業」雖然這次負成長4.2％，可是主要是去年同月有廠商集中交貨，墊高基期，實際上，觀察半導體業生產用設備需求動能都在，所以比較不擔心。

雖然國際貿易保護及地緣政治衝突等不確定因素存在，但靠著AI算力需求增長，統計處估計全年製造業生產指數上看112.6，年增率17.3％，寫下歷年次高已可確定。