11月工業生產「連21紅」 全年估創新高

▲經濟部今（24）日公布11月工業生產指數為119.31，年增16.42%，製造業生產指數年增17.35%，兩項指數同創歷年同月新高。（示意圖／Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 經濟部今（24）日公布11月工業生產指數為119.31，年增16.42%，製造業生產指數年增17.35%，兩項指數同創歷年同月新高、連21個月正成長。經濟部分析，預估12月製造業指數可望年增13.1%到16.8%，全年指數將登歷史新高，年增率至少有17%，但達到2成仍相當困難。



統計處預估，12月製造業生產指數123.22至127.22，年增13.1%至16.8%；全年製造業生產指數112.28至112.61，年增17.0%至17.3%。



經濟部表示，11月份製造業生產指數120.84，年增17.35%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求續強，支撐資訊電子產業生產動能穩健成長；但部分傳統產業因市場競爭及需求動能不佳而續呈減產，抵銷部分增幅。





▲經濟部表示，11月份製造業生產指數120.84，年增17.35%，主因人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求續強。（圖／經濟部統計處）



累計今年1到11月工業生產指數年增16.25%，製造業生產指數同期則年增17.38%，皆為歷年同期新高。



對於全年是否可能出現2字頭的正成長？經濟部統計處副處長陳玉芳表示，如果要達到正成長2成，至少指數要157.89才有可能，因此機會是相對是低的。



據本處調查，按產值計算動向指數為51.1，預期12月生產指數將較11月增加。

