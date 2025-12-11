11月常見詐騙手法 網購居冠 熱門演唱會門票成陷阱

網路購物詐騙橫行，刑事警察局今天(11日)召開記者會，揭露今年11月受理詐騙案件以「網路購物」為首，已持續超過假投資詐騙。近期也大量出現「演唱會門票詐騙」，詐團鎖定熱門場次，製造搶票壓力，迫使民眾匆促匯款，被騙後求償無門。刑事局提醒，網路購物雖然便利，但也容易成為詐團犯罪的溫床，民眾務必小心謹慎。

詐騙猖獗，依據「165打詐儀錶板」最新統計，今年11月全國平均每日受理詐騙案件452件，財損達新台幣1億9,970萬元，分別較去年同期下降26%及53%。詐騙手法則以「網路購物」詐騙占29.9%居首，其次是假投資詐騙12.93%，再者則是假交友投資詐財占9.01%。

內政部警政署刑事警察局11日召開記者會，揭露常見詐騙樣態及手法，發現「網路購物」、「假買家騙買家」詐騙持續高發。在網購詐騙方面，受理數已持續超過假投資詐騙，刑事警察局局長周幼偉指出，這已成為目前最主要的受害來源，雖然財損相對較低，但受理件數龐大，整體危害不容忽視。他說：『(原音)雖然這個件數很多、財損不高，但這是最主要造成民眾認為詐騙很嚴重、日常生活不便的詐騙手法。』

刑事局也邀請知名演員陳幼芳進行防詐宣導。陳幼芳分享她自己在臉書上購物被騙了7、8次，都是聽了「名人推薦」就匆促下訂，但取貨後發現是劣質品，她感嘆自己拍了詐騙廣告還是會受騙，提醒民眾只要遇到「要求私下聯繫」、「提前匯款」、「限時優惠」等情境一定要查證，避免落入陷阱。刑事局也強調，網路購物雖然便利，但常成為詐騙利用的犯罪溫床，警方將持續透過「165打詐儀錶板」公布最新詐騙手法與趨勢，提升全民防詐免疫力。

至於「假買家騙買家」手法，近期則以「演唱會門票」詐騙最具代表性，尤其鎖定BLACKPINK 、TWICE等熱門場次，先在各大社團張貼讓票訊息，並引導買家轉往Messenger、LINE或IG私下聯繫，再以「晚了就被買走」、「今天內要付訂金」、「序號開演前5天才會釋出」等話術製造搶票壓力，迫使民眾匆促匯款；之後再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」推託，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

此外，刑事局也特別提醒近期有不法集團鎖定企業內部員工，先以釣魚郵件假冒公司老闆身分發送訊息，指示辦理「緊急款項」或「專案付款」等事宜，隨後再引導被害人改以LINE私下聯繫，傳送假合約或指定帳號要求轉帳，藉此規避公司內部查證機制，員工在時間壓力與假冒權威身分雙重影響下，將公司資金以臨櫃或網路轉帳方式匯入詐騙帳戶，造成嚴重財務損失，刑事局呼籲公司行號務必提高警覺。