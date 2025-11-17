11月幸運脫單榜出爐！這3星座進入「桃花盛放期」，耶誕跨年不再是一個人
文／星座專家沛倢
11月的整體能量其實非常偏向「重新連線」、「情感回流」和「讓關係重新開花」。金星一路走進水象星座，情緒、感受、吸引力都被放大，很多人原本卡住的關係，也會在這段期間默默解凍。
這三個星座是這波幸運脫單潮中被上天關照的星座。
第三名：金牛座：情感回流，慢熱變成優勢
11月對金牛來說是一段「有人走回你心門口」的月份。
金星是你的守護星，正式進入你的對宮天蠍，直接點亮你的伴侶宮。對金牛而言，這就像把門燈打開，讓人更容易靠近你、理解你、願意走進你的生活。你會發現一些事情默默變得明朗，曾經曖昧但沒進展的人開始主動，消失過的聯絡人再次出現，有人突然想了解你、靠近你，對你有意思的人不再裝作若無其事。
金牛的魅力在於不勉強、不急躁、很踏實。11月剛好讓這種特質變成吸引人的亮點。你不需要追、不需要拼命營造效果，只要做你自己，保持穩定，就能讓人願意卸下防備。這是一個順著走就會更靠近幸福的月份。
第二名：天蠍座：深情磁場爆發，關係突破臨界點
金星進天蠍，主場來了。
10月可能有點壓抑、有點不確定，但11月開始，你的「我知道我想要什麼」能量整個醒來。天蠍的魅力不走花俏路線，攻的是眼神有故事，說話少但句句到位，靜靜坐著就有存在感且真誠但神秘，讓人想靠近。
11月的你就是這種讓人為你心動的狀態。
也可能會發生一個互相觀察很久的對象，突然靠近你終於鼓起勇氣跨出一步，
對方把真心話說出來後一段曖昧正式升級。
11月是天蠍越願意展露真心，越容易收到更深的回應。上天就是想讓你知道：你值得被看到，也值得被深深地愛。
第一名：雙魚座：被老天推著走向幸福的溫柔運
11月的雙魚是被上天的溫柔安排拉著前進的那種幸運。
雙魚的魅力被放大、溫柔被看見，原本以為「沒在注意你」的人，早就都看到了你。雙魚的桃花不是轟轟烈烈那種，是像午後茶香那樣——慢慢散開，越靠近越覺得舒服。
11月有機會遇到一個默默喜歡你很久的人，一段平淡的關係突然變得曖昧，舊朋友重新變得靠近， 你原本以為沒機會的人突然主動． 雙魚這個月最強的，是「被愛的體質」。你只要專注在自己、過自己的生活，喜歡你的人就會更靠近，越靠近越心動。不用刻意營造，也不需要變得外放。
11 月老天就是想讓你知道「你一直被愛著，只是現在你終於感受到了。」
