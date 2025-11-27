11月底交艦跳票 海鯤號潛艦今浮航出海傳為潛航準備

我國自製潛艦原型艦海鯤號（711號）今（27）日第四度浮航，上午約8時航行出高雄港進行測試，吸引不少軍事迷守候碼頭觀看。這是海鯤號自7月3日完成第三次海測後，時隔4個月再次出海。由於原定11月底前交艦的計畫已確定跳票，此次是否為潛航前的最後準備，引起外界關注。

海鯤號今年6月浮航。(圖/中天新聞)

「中時新聞網」報導，知情人士透露，目前海鯤號尚未達到正式潛航測試階段，台船與海軍人員預計今、明兩天連續進行2次浮航測試，為首次潛航進行必要的準備程序。國防部向立法院報告指出，目前海鯤號正在調校「主機與電力管理系統」及「整合式載台管理系統」，待達成潛航條件後，才能執行相關測試。

從今天凌晨起，碼頭上聚集了大批軍事迷，他們拉起「海軍加油！台船加油！」等布條加油打氣。根據國防部說法，依原定合約，海鯤號須於11月交給海軍，並完成浮航、淺水潛航、深水潛航等海測科目及操雷射擊驗證。然而，承造的台船公司無法達標，10月20日國防部首度坦承，潛艦建造時程安排「確實未充分考量可能遭遇的現實困難」。

海鯤號今日出海時，圖中由台船研製的奮進魔鬼魚號無人艇也伴隨出港。(圖/台船)

針對外界質疑的海鯤號滲水問題，海軍參謀長邱俊榮在立院答詢時否認，並稱相關傳言不實；台船公司也發表聲明反駁「抓漏」傳聞。若海鯤號未能依合約於本月30日前完成交艦，從12月1日起，每天將遭開罰約新台幣19萬元，罰款上限為建造款193億元的20%，約40億元。

