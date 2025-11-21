11月底恐還有颱風！ 路徑、對台影響曝光

近日冷空氣襲台，終於能感受到明顯涼意。（圖／中央氣象署）





近日冷空氣襲台，終於能感受到明顯涼意，中央氣象署表示，下週一（11/24）又有一波冷空氣，預計會冷到下週四（11/27），除此之外，南海至菲律賓東方海面有一低壓帶，有機會在下週四生成颱風，路徑預計會通過南海，不過對台灣沒有明顯影響。

中央氣象署表示，目前南海至菲律賓東方海面有一低壓帶，有機會在下週四生成颱風，並將從南向西進入南海，不過因為台灣附近有冷高壓，環境不利颱風發展，因此對台灣沒有太大的影響。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，下週菲律賓到南海之間將有熱帶系統活動，幸好位置偏南，水氣北上幅度有限，以目前資料來看，對台灣天氣影響較小，但還是要繼續觀察。

災害預報士賈新興指出，下週一至下週二（11/25）菲律東方外海有熱帶系統發展的機率，並有朝呂宋島南部登陸的趨勢，預計於下週四至下週五（11/28）進入南海後，有發展為颱風的趨勢。

賈新興補充，短期氣候趨勢預測顯示，12月上旬偏乾偏涼，中旬後半至12月下旬略偏暖、桃園以北及宜蘭降雨略偏多。不過超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

更多東森新聞報導

不只冷空氣襲擊！下周恐有新颱風 專家示警3地要小心

住客車泡水批煙波沒誠意 11人將提「集體訴訟」

鳳凰颱風首罹難者！獨居婦摸黑看水勢 溺斃亡

