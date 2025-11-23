11月底運勢籤！2生肖財運爆發 屬豬「大凶」纏身
民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖下周運勢籤詩，其中，屬虎、屬龍者財運佳，生肖豬則是「大凶」，建議重要決定延至12月。
2025年11月23日至11月29日十二生肖運勢：
鼠：中平
籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。
批：順其自然，莫強求。本週宜維持現狀，重要決策延至12月。
牛：下下
籤詩：龍虎相隨在深山，君爾何須背後看；不知此去相愛愉，他時與我卻無干。
批：人際複雜，謹慎為要。本週避免任何簽約合作，重要文件需公證，隨身攜帶白玉配飾。
虎：上上
籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。
批：把握良機，成功在望。本週財運爆發，宜積極爭取升遷機會，穿戴黃色增強運勢。
兔：中平
籤詩：只恐前途命有變，勸君作急可宜先；且守長江無大事，命逢太白守身邊。
批：變數暗藏，以守為攻。維持現有合作關係，運勢逐漸穩定，佩戴黃水晶。
龍：上上
籤詩：看君來問心中事，積善之家慶有餘；運亨財子雙雙至，指日喜氣溢門閭。
批：福運雙至，諸事順遂。本週財運上升，利置產，穿戴紅色增強家運。
蛇：小吉
籤詩：君爾何須問聖跡，自己心中皆有益；於今且看月中旬，凶事脫出化成吉。
批：否極泰來，運勢大轉。本週困境得解，利創業或轉職，可配戴鈦晶。
馬：小吉
籤詩：十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。
批：逢凶化吉，貴人顯現。本週有意外助力，利創新提案，穿戴紅色增強運勢。
羊：中平
籤詩：福如東海壽如山，君爾何須嘆苦難；命內自然逢大吉，祈保分明得自安。
批：平安是福，莫生妄念。穩守現狀即可，健康需注意飲食清淡，晨起飲溫水養生。
猴：下下
籤詩：總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何。
批：順其自然，莫強求。重要計劃暫緩，專注處理積壓事務，小心腸胃問題。
雞：中平
籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。
批：穩中求進，貴人暗助。本週阻力消退，利處理積壓工作，避免投資。
狗：小吉
籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。
批：貴人引路，莫失良機。11/26後合作運佳，多聽取專業意見，辦公室擺放開運竹。
豬：大凶
籤詩：不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由。
批：強求無益，順其自然。避免法律事務，重要決定延至12月，建議配戴黑曜岩加白水晶。
