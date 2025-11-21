11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，北部及宜蘭高溫約22～23度，東部24～25度，中南部則能來到26～27度，整體天氣舒適。不過，11月底還出現熱帶系統發展，引發不少人好奇，今年還有機會放「颱風假」嗎？

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，11月生成颱風並非罕見現象。（圖／翻攝自NCDR）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，下週一到週二（24～25日）菲律賓東方外海有機會形成熱帶擾動，並可能在27、28日移入南海後增強，成為今年下一個命名颱風「天琴」。不過目前路徑研判偏向越南方向，並不會直接影響台灣。

他也補充，其實11月生成颱風並不稀奇。依1951～2025年統計，「11月平均大約也有兩個颱風生成，去年11月甚至還有4個，因此這個月份生成颱風並不算異常。」

中央氣象署預報員林伯東則說，目前資料顯示該系統將從呂宋島南側掠過，位置偏南，影響台灣的機會更低。國內天氣仍以東北季風為主，北部及東半部位於迎風面，零星降雨將持續。他表示：「影響到台灣的主要還是這一大片雲系，底層是東北風，雲帶也正往北移動，北部與東半部仍會有局部下雨。」

