11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率

生活中心／李明融報導

中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。

廣告 廣告





11月底還有颱風假？專家揭「天琴」最快下週生成⋯侵台機率曝光

近日台灣持續受東北季風影響，颱風對台影響有限。（圖／翻攝自NCDR）





11月底還有颱風假？專家揭「天琴」最快下週生成⋯侵台機率曝光

賈新興指出，颱風有可能在下週生成，對台灣沒直接影響。（圖／翻攝自NCDR）

賈新興於他的YouTube頻道發布影片透露近日天氣型態，提醒民眾在下週一至下週二生成，菲律賓東方外海有熱帶系統發展的機率，於27、28日（下週四、五）進入南海後有發展為颱風的趨勢，若成颱則為「天琴」颱風，預計將往越南方向移動，對台灣沒有直接影響。至於為何到11月還有颱風生成？賈新興在貼文中貼出一張1951年至2025年歷年11月颱風生成數，以及另一張每月颱風生成氣候平均數的長條圖，可以看出來11月出現颱風並不是現在才有可能發生，他表示「11月份氣候平均，大概也有兩個颱風生成，像去年11月，其實也有4個颱風生成，所以11月份，如果有颱風生成的話，並不是特別異常的情形」。

11月底還有颱風假？專家揭「天琴」最快下週生成⋯侵台機率曝光

賈新興表示，秋冬季節還是有颱風生成機率。（圖／翻攝自賈新興臉書）

中央氣象署預報員林伯東指出，目前預報資料顯示， 這個熱帶低壓可能會通過呂宋島南邊陸地，位置偏南，對台灣影響也相對有限，國內的天氣仍然主要是受到東北季風影響，「影響到台灣的，主要是這一大片雲系，底層主要是東北風，不過我們可以注意到就是，這一波雲系，其實是慢慢地在往北移動，在迎風面北部，以及東半部地區，也有一些零星下雨的情形」，進入到秋冬時序，菲律賓東方海面上依舊有熱帶系統蠢蠢欲動，目前歐洲系集模式也預測熱帶系統位置偏南，看得出水氣北上幅度有限，對台灣影響相對較小，颱風動態仍要持續做觀察，提醒民眾隨時留意天氣變化。

原文出處：11月底還有颱風假？專家揭「天琴」最快下週生成⋯侵台機率曝光

更多民視新聞報導

下週還有熱帶擾動恐生成颱風！專家：颱風季在變長

低溫直逼16度！林嘉愷揭「漸進式降溫」回暖時間曝​​​​

「館長3公分」不是傳說？台灣男性「尺寸」慘低於平均

