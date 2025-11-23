11月底還有颱風！最新路徑曝 周四防大雨

受東北季風、冷空氣影響，本周各地降溫、有雨，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」提醒，本周菲律賓群島一帶有熱帶擾動生成，目前預估路徑將一路朝西前進，抵達南海後增強為颱風，並在周六（29日）登陸越南，雖然不會對台灣造成直接影響，但受其外圍環流影響，周四（27日）北部、東南部地區降雨會很顯著。

天氣風險表示，菲律賓群島一帶本周將生成熱帶擾動，目前模擬顯示將一路向西直撲越南，通過菲律賓群島時將增強為熱帶性低氣壓，並在進入南海後進一步轉為輕颱，預計周六（29日）將於越南登陸，對台灣不會造成直接影響，但受其外圍環流影響，周四（27日）北部、東南部地區降雨會很顯著。

廣告 廣告

除了颱風之外，天氣風險指出，明（24）日起北方系統逐漸南下，下半天東北季風增強，北部轉多雲、有雨的天氣；周二、三（25、26日）苗栗以北、宜花等地降溫明顯，雖然白天高溫可達25度左右，但入夜後受輻射冷卻影響，沿海空曠地區局部低溫將掉到12度左右。

天氣風險說，周四有一波東北季風增強南下，加上南海上的颱風外圍環流配合，僅中部地區可保持多雲時晴的好天氣，其他地區都有陣雨，尤其以北部、東南部降雨更為顯著；周五（28日）鋒面雖然東移，但台灣水氣仍偏多，僅雲林以北至桃園一帶天氣較好，其餘各地要注意短暫陣雨。

天氣風險提醒，本周東北季風分為多波次增強，每一波冷空氣來得快、去得也快，導致氣溫變化很大，西半部地區日夜溫差可達10度以上，早出晚歸應攜帶衣物保暖。

更多中時新聞網報導

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》

半導體用電增幅3年半新高 傳產冷

UBA》讓師大單節拿9分 黎明首勝到手