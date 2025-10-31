11月徵才總動員 中市年底最大場次就博會11/1登場

11月徵才總動員，中市勞工局表示，年底最大場次就博會11/1在台中世貿二館登場。（圖：中市府提供）

台中市政府勞工局「富市台中 就業成功」11月系列徵才，11月1日在台中世貿二館開跑，邀集興立富、和嵩金屬及矽品精密等130家次廠商，共辦理30場徵才，提供逾5,800個優質職缺，求職民眾把握機會！

台中市府勞工局長林淑媛表示，歲末年終正是檢視職涯、擘劃未來的關鍵時刻，鼓勵有求職需求的朋友利用此機會，提早掌握產業發展趨勢，順利卡位理想工作，迎接充滿希望的2026年。林淑媛說，此次「富市台中 就業成功」11月系列徵才，邀請130家廠商提供超過5,800個職缺，更規劃3場聯合徵才活動，分別為11月1日在台中世貿二館辦理台中世貿就業博覽會、11月12日在台中市銀髮人才服務據點辦理樂齡就業月月有徵才，以及11月26日在豐原區陽明市政大樓辦理樂齡就業月月有徵才。

其中，參與婦女再就業計畫的西班牙賽麗石總代理商「興立富」提供薪資上看8萬元的丈量工務專員職缺；「和嵩金屬」也提供薪資高達7萬元的設計繪圖人員職缺；而積體電路封裝及測試大廠「 矽品精密」則提供薪資6萬9千元的製程工程師職缺，求職朋友們可視自身專長條件多方嘗試，早日媒合理想工作！

勞工局指出，為協助市民深入了解企業用人需求與產業發展趨勢，今年度結合徵才活動共規劃12場「企業說明會」，最後一場也是年度最大場將於11月1日在台中世貿就業博覽會正式登場，特別邀請大豐環保、垚鋐YAHO、橘色集團、築間餐飲、矽品精密及友達光電等橫跨環保科技、資訊系統、物流運輸、餐飲服務與高科技製造產業，充分展現台中市多元產業的活力與就業潛能，透過企業說明會協助市民清楚掌握產業脈動與求才方向。此外，活動亦同步開啟線上直播，讓無法親臨現場的民眾也能即時參與互動。企業說明會不僅能第一時間了解企業文化與職務特色，也能透過即時問答，掌握最新職缺與應徵重點，若有合適職缺即能立馬前往廠商專區進行洽詢與面試機會！

台中市就業服務處補充，為深入轄區各地里鄰，持續透過「就業服務巡迴車」提供巡迴播音或駐點服務，以提升就業服務資源及徵才活動資訊的宣傳深度與廣度；另因應美國關稅與企業減班休息影響，上述3場聯合徵才活動，現場皆規劃設有「護勞工20大力諮詢專區」，歡迎市民朋友多加利用並踴躍參加，或透過勞工局官網（https://gov.tw/av8）查詢更多協助方案。想了解更多徵才活動資訊請至台中市就業服務處官網（https://gov.tw/XJo）查詢，或電話洽詢台中市就業服務處04-22289111轉36100。（寇世菁報導）