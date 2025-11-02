11月恐有「雙颱接力形成」！專家：海鷗強度估達中颱

生活中心／李明融報導

受到全球氣候變遷影響，即便進入到11月秋冬季節，仍有可能有颱風形成，中央氣象署表示，昨（1日）晚間在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，生成為今年第25號颱風「海鷗」，但因其路徑偏南，對台灣沒有直接影響；另外，氣象粉專「林老師氣象站」提醒，另一熱帶系統將在關島附近發展，根據歐洲EC-AIFS模式則推估，該擾動可能以拋物線路徑接近台灣東部外海，再往日本南方海域前進，不過目前「不確定性」大，需持續觀察。

林得恩指出海鷗對台灣沒直接影響，但後續形成的颱風就要持續觀察。（圖／翻攝自「林老師氣象站」臉書）林得恩今（2日）在「林老師氣象站」表示「海鷗西飛，無害繞過」，原位於菲島東南方外海的98W，已於昨晚增強升格為今年第25號颱風「海鷗」，根據最新路徑預測顯示，海鷗將會繼續西行，通過菲律賓中部陸地後，再進入南海，強度也有增強的趨勢；對台灣並沒有直接的影響，原預期在台灣東北部與環境東北季風所產生共伴效應的機會相對降低。反觀要注意的是另一個熱帶系統，海鷗遠離後還有一個「跟班」，根據今晨美國NCEP及歐洲ECMWF數值模式模擬結果均顯示，在7日前後，西北太平洋海域又有一個新的熱帶擾動生成、發展訊號；並於9日前後，通過菲島北部陸地，再進入南海。

11月恐有「雙颱形成」海鷗強度估達中颱！專家：「跟班」非常靠近東部外海

氣象署指出，今天受到東北季風影響，迎風面地區有局部短暫雨出現。（圖／翻攝自NCDR）

林老師提到歐洲EC-AIFS數值模式模擬則認為，這個新擾動將會以拋物線方式，非常接近台灣東部外海，然後再到日本南方海域。由於時間尚久，變動性大，還可以再追蹤觀察未來駛流場導引的角色；不過，可以確定的是，當時環境非常適合擾動繼續發展，這個擾動再增強為颱風的機會相當高，而且強度應該不弱。氣象署指出，今天受到東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，中部以北山區、大台北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部整天氣溫約19至25度，其他地區早晚稍涼，低溫21至23度，高溫24至31度。

