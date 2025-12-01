11月房市交易慘兮兮 買家還在看央行態度

房市政策略鬆綁，但是交易狀況依舊不樂觀。六大都會區政府(12/1)日公布11月份移轉棟數，對比10月份再度下滑6.3%，與去(2024)年同期相比更量縮19.7%。統計今(2025)年1月至11月整體年縮26.1%，全年將面臨「26萬棟保衛戰」。房仲業者直言，民眾都在觀察央行對房市的態度與政策走向，唯有央行釋出更明確的訊號，整體市況才有機會逐漸明朗。

六都11月份建物買賣移轉棟數總計1萬5,919棟，為今年單月的第3低量，僅較農曆春節的1、2月份高，與10月份相比則減少約6.3%，僅台南市小幅量增3.7%。與去年同期比較更是大幅下探，年減19.7%，其中又以高雄市、桃園市量縮最嚴重，達到29.8%、24.4%。

廣告 廣告

進一步觀察各區情況，月增率唯一收紅的台南市主要是靠「科技概念區」撐場，像是南科相關的新市、安南、永康、沙崙科學城的歸仁，交易量明顯較10月上揚。台中梧棲成績同樣亮眼，主因在台中港特定區邁入交屋高峰期，新建案動輒百戶起跳，讓梧棲接連爆出大量，有望擠下北屯區登上六大都會區年度熱銷寶座。

若將今年以來每個月六都的移轉量相加，整體交易數據為18萬4,704棟，年減26.1%，其中台北市年跌24.2%、新北市年降27.8%、桃園市滑落18.5%、台中市衰退23.5%、台南市萎縮31.2%、高雄市暴跌32.9%。從北到南情勢一樣「慘」，市況創下六都8年以來最冷，也是自1999年有紀錄以來的第4低量，今年全年將面臨26萬棟保衛戰。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期進場看屋的民眾確實增加，說明自住需求仍有支撐力道，只是不少民眾還在觀察央行對房市的態度，買賣決策延宕，交易量短期內保守，加上兩岸關係處於敏感階段，川普的關稅政策影響尚未結束，只有等待央行發出更明確的訊號，整體市場才有望明朗化。

2025年11月六都建物移轉棟數變化，如下表：

原文出處

延伸閱讀