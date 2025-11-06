11月放颱風假 鳳凰下周影響 專家喊全台有感
26號颱風鳳凰今天凌晨2點生成，持續朝西北方向前進。氣象專家賈新興PO文提醒，這顆颱風很可能全台有感，民眾務必關注其後續動態。
目前判斷颱風外圍環流將自11日起影響，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東有陣雨；到了12、13日，颱風中心更接近，全台有陣雨機率；13日下半天，苗栗以南轉多雲時晴，新竹以北、宜蘭仍有陣雨。
11月放颱風假 鳳凰路徑成關鍵
鳳凰來勢洶洶，部分模式甚至做出登陸路徑，不排除11月中旬仍有颱風假機率。只是風雨程度如何、受影響縣市區域，都要等到颱風更接近才會明朗。
賈新興指出，颱風遠離後，降雨範圍收斂，14日僅桃園以北、東半部有短暫雨，到了15日，剩下午後山區有零星陣雨。
周末東北季風南下 北台灣再度轉雨
鳳凰來襲前，今起氣溫回升，天氣大致穩定。周末受東北季風影響，迎風面北北基宜轉局部雨，下周一桃園以北、宜花東及屏東有短暫雨，傍晚起降雨擴大至中部。
明天天氣如何？ 關島南方海面的熱帶性低氣壓在週四凌晨增強為今年第26號颱風「鳳凰」，本週路徑都以西行為主，對臺灣尚無影響，下週一通過菲律賓呂宋島後有逐漸北轉趨勢，目前的預報資料對於轉向的時間、位置、角度都還有很大的分歧，但不排除可能會相當接近臺灣帶來風雨，各地都有受影響機會，請大家要持續追蹤關注這個系統。 週五到週日上半天大致都維持類似的東北東到偏東風環境，水氣不多，大臺北東側、東半部至恆春半島還是可能會有局部較多雲量以及短暫雨機會，西半部地區依然是晴到多雲穩定天氣，不過午後山區陣雨發展可能會比較明顯一點，尤其是高屏地區的降雨不排除會影響到部分平地區域。氣溫方面則與週四相似，白天溫暖、早晚偏涼，會有明顯的日夜氣溫變化，早起出門或是晚歸的話要記得帶件外套。 週日下半天到晚間則有新一波東北季風南下影響，迎風面大臺北、東半部至恆春半島會陸續轉為陰雨濕涼天氣。下週一鳳凰颱風已經來到臺灣南方呂宋島的位置，外圍環流開始加入影響，除了使東北季風風速更強，也會帶來水氣增多，上面提到迎風面地區的降雨範圍更大、雨量有進一步增多的趨勢，雲系過山後也可能為西半部帶來局部短暫陣雨機會。另外周邊海域以及沿海地區的風浪都會顯著增強，陸上也會有一陣陣的強風出現，整體來說已經不適合進行戶外活動，因此要請大家好好把握未來幾天到週末為止的穩定溫暖天氣。 下週二鳳凰颱風開始北轉，會朝哪個方向移動、離臺灣有多近仍無法確定，依目前預報來看可能需要發布颱風警報，至於發布時間、發布區域等詳細資訊，還是得等到颱風可能路徑的散佈範圍縮小一點、不確定性降低以後才有較可信的評估結果，但至少下週二至下週四都是需要注意的時間，在關注颱風動態的同時，也可視自身風險承受能力，來適時啟動防災整備作業。 以上氣象由 天氣風險 / 歐宗學 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 7 小時前