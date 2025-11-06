11月放颱風假 鳳凰下周影響 專家喊全台有感

26號颱風鳳凰今天凌晨2點生成，持續朝西北方向前進。氣象專家賈新興PO文提醒，這顆颱風很可能全台有感，民眾務必關注其後續動態。

目前判斷颱風外圍環流將自11日起影響，各地山區、新竹以北、宜花東及屏東有陣雨；到了12、13日，颱風中心更接近，全台有陣雨機率；13日下半天，苗栗以南轉多雲時晴，新竹以北、宜蘭仍有陣雨。

11月放颱風假 鳳凰路徑成關鍵

鳳凰來勢洶洶，部分模式甚至做出登陸路徑，不排除11月中旬仍有颱風假機率。只是風雨程度如何、受影響縣市區域，都要等到颱風更接近才會明朗。

廣告 廣告

賈新興指出，颱風遠離後，降雨範圍收斂，14日僅桃園以北、東半部有短暫雨，到了15日，剩下午後山區有零星陣雨。

周末東北季風南下 北台灣再度轉雨

鳳凰來襲前，今起氣溫回升，天氣大致穩定。周末受東北季風影響，迎風面北北基宜轉局部雨，下周一桃園以北、宜花東及屏東有短暫雨，傍晚起降雨擴大至中部。

更多中時新聞網報導

年終2個月 月薪6萬就達門檻

眼睛紅紅別再撐 拖久恐損視力

台灣醫務管理學會洪子仁 台灣醫療下一步 數位、永續雙軸轉型