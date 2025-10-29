11月新制上路！普發現金開放預登記 高鐵取消彈性乘車
11月起多項攸關民生的新制同步啟動，從全民關注的現金普發到交通、醫療與補助措施，都將全面上路，《EBC東森新聞》也為大家整理即將生效的八大重點政策。
全民普發1萬元11月5日開放預登記
政府為因應國際局勢與經濟變動，宣布普發現金每人1萬元。自11月5日起開放民眾上網預登記，為期五天。符合特定身分者，如已領勞保年金、國民年金或老農津貼者，將於11月12日直接匯入帳戶；ATM領現預定11月17日開放，郵局領取則於11月24日啟動。
第二階段公費流感與新冠疫苗接種啟動
疾管署宣布，11月1日起開放第二階段公費疫苗施打，50至64歲且無慢性病史的成人可接種流感與新冠疫苗，民眾可至合作醫療院所完成接種。
六都設13處「假日急症中心」
健保署宣布，六大直轄市共13處「假日急症中心」將於11月2日啟用，營運時段為每週日及連續假日上午8點至深夜12點。中心主要處理輕症患者，但不提供慢性病處方箋服務。
流感抗病毒藥物公費使用延長
因全台流感仍維持高峰，疾管署決定延長公費抗病毒藥劑使用計畫，對象包含出現類流感症狀者、防疫與長照人員等七大高風險族群，期限至11月15日。
不孕症試管補助升級
行政院推動「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案，11月起正式上路。補助金額再加碼，各階段最高可達15萬元，期望減輕不孕夫妻經濟負擔，並鼓勵儘早就醫。
高鐵取消「提早搭車」機制
自11月10日起，旅客持對號座車票將不得再以人工方式提前改搭早一班列車。高鐵公司表示，此舉是為維護整體搭乘秩序與品質，「彈性乘車」制度正式走入歷史。
地價稅開徵至12月1日逾期最高加徵10%
今年地價稅開徵期間自11月1日至12月1日。財政部提醒納稅人務必按時繳納，每逾期三天將加徵1％滯納金，最重可達10％，甚至可能遭強制執行或查封財產。
創新板股票可當沖 最快11月底上路
證交所預告，創新板股票預計於11月底開放當沖交易。僅限掛牌滿半年且符合信用交易資格的標的，才可進行當沖操作，為投資人帶來更多彈性。
