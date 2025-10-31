11月新制上路！普發1萬開放登記 高鐵取消彈性搭車

（生活中心／綜合報導）11月即將來臨，多項重大新制同步上路，除了全民關注的「普發現金1萬元」即將開放登記，還包括高鐵取消彈性搭車機制、試管嬰兒補助加碼、假日急症中心試辦、公費疫苗開打，以及澎湖發放冬季消費券等政策變動。

示意圖／11月即將來臨，多項重大新制同步上路。（擷取自 免費圖庫 freepik）

➤ 普發1萬開放登記 11月12日起陸續入帳

行政院公布「普發現金1萬元」發放辦法，官方網站「10000.gov.tw」已上線。除11類特定對象可於11月12日免登記直接入帳外，其餘民眾須於11月5日起上網登記（為期5天），再依據不同領取方式，於11月17日、24日分別透過造冊、ATM或郵局臨櫃發放。

可直接入帳者包含：領有勞保年金、老農津貼、身障生活補助、中低收入老人津貼等對象，以及具中華民國國籍之外派人員及其眷屬。

➤ 高鐵取消彈性搭車 11月10日起實施

台灣高鐵宣布，自11月10日起正式取消「提前乘車彈性機制」。過去購買對號座票的旅客，若臨時改搭較早車次可乘坐自由座，未來將不得直接搭乘，需辦理換票。高鐵表示，此政策為提升原班次座位利用率與整體乘車品質。

➤ 試管嬰兒補助3.0上路 首胎最高補助15萬

衛福部國健署推動「試管嬰兒補助3.0」，自11月1日起提高補助金額。首胎首申請者可獲最高15萬元補助，後續各胎的首申請補助也由6萬元提升至15萬元，估計平均可負擔約77%的療程費用。

➤ 六都試辦假日急症中心 輕症免跑大醫院

為緩解急診壅塞，衛福部參考日本制度，自11月2日周日起於六都試辦「假日輕急症中心（UCC）」，鎖定輕症患者。全台13處試點由台大、長庚、成大等大院支援後送，處置費用最多可省600元。

➤ 公費新冠＋流感疫苗同步開打

11月1日起，50至64歲無慢性病成人納入第二階段公費接種對象，可施打流感與新冠疫苗。全台共152家門市（全聯、家樂福等）將設立疫苗站，完成接種者可獲得健康好禮。此外，抗病毒藥劑擴大使用期間也延長至11月15日。

示意圖／11月1日起，50至64歲無慢性病成人納入第二階段公費接種對象。（擷取自 免費圖庫 freepik）

➤ 澎湖發放冬季消費券 最高500元

澎湖縣推動「冬遊澎湖消費券」，11月1日至2026年1月31日止，非澎湖籍旅客只要入住合法旅宿至少一晚，即可憑證明文件領取總額500元消費券，數量有限，發完為止。

