11月新制上路！普發1萬「這天」開放登記 1補助最高15萬
11月新制有許多攸關民生、交通、醫療的措施即將上路，包含全民普發1萬元、公費流感新冠疫苗接種、流感病毒藥物公費使用延長、6都假日急症中心等，由《鏡報》為您進行統整，如下：
全民普發1萬元預登記
中央宣布全民普發現金1萬元，11月5日開始為期5天的預登記、11月17日開放ATM領現、11月24日開放郵局領現。另外，若是領取勞保年金、國民年金、老農津貼的帳戶，預計於11月12日直接匯入帳戶。
公費流感及新冠疫苗第二階段接種
疾管署宣布今年公費流感、新冠疫苗於11月1日開放接種，50歲至64歲無高風險慢性病成人的公費對象可以到合作醫院完成接種。
流感抗病毒藥物公費使用延長
目前國內流感疫情仍處於流行期，疾管署宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群（防疫人員、長照人員等7類人）」的期限至11月15日止。
六都13處「假日急症中心」上路
健保署宣布，全台6都「假日急症中心」將於11月2日上路，6都選定13個地點，提供輕症患者假日就醫，營運時間為每週日及連假早上8時至24時，但是假日急症中心不得開立慢性病處方簽。
不孕症補助增加
行政院宣布11月1日起將加碼不孕症補助，以鼓勵不孕夫妻生育，推出「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案，各階段補助最高達15萬元。
高鐵取消「彈性乘車機制」
過往高鐵乘客可以提早進站搭乘自由座，但是考量到乘車品質、旅客權益，高鐵宣布自11月10日取消「旅客運送契約」第17條的彈性作法，此彈性制度將走入歷史。
創新板股票可當沖
證交所指出，創新板股票於11月底開放當沖，但是僅限掛牌滿半年且符合信用交易資格的標的，為投資人增加更多彈性。
地價稅開徵至12月1日逾期最高加徵10%
財政部指出，今年地價稅開徵自11月1日起至12月1日，每逾期3天將追加1%滯納金，最重可達到10%，甚至可能強制執行或查封。
更多鏡報報導
反目成仇！兄好心借住4年被寄生 妹搬亡母一句話被法官打臉
男子「在畚箕拉屎」家裡堆成垃圾屋 人妻忍耐27年終於崩潰了
小S曾靈魂拷問「婚後發生出軌？」粿粿反應曝 網驚時空旅人還有她
其他人也在看
New Balance $1,111鞋款開賣！ 運動強牌 $990起：adidas, MIZUNO, PUMA 免等雙11搶先購入！
當清晨的第一道光落在跑道上，城市還沒甦醒，你的節奏已經開始。 那是一種自由的聲音——心跳與鞋底擊地的共鳴。 不論是追風的跑者、街頭的型人，還是準備迎戰自己的日常英雄， 今年的雙11，運動強牌率先開跑，用100%正檔價點燃你的每一步動能。Yahoo好好買 ・ 1 天前
「5用藥習慣」恐讓長輩更快失能！藥師嚴厲警告 不按時服藥慘了
隨著年齡增加，長輩往往伴隨慢性病，需要長期服藥控制病情。然而，用藥安全不僅是長者需要了解，家屬與照顧者也必須熟悉相關知識。臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師陳俊延提醒，若用藥不當，可能導致跌倒、認知功能下降、腎功能惡化等問題，反而加速失能的發生。 預防失能不只靠復健 正確用藥同樣關鍵 陳俊藥師延強調，預防與延緩失能，不僅依靠復健與營養，正確用藥同樣關鍵。長照2.0自106年1月實施至今已邁入第8年，政策重點已從後端照護轉向強化前端預防與整合服務。此外，也提醒民眾多關心長輩在肌力、認知、營養、口腔、視力聽力、情緒等面向的健康。 1. 多重用藥的風險 許多長輩同時罹患高血壓、糖尿病、心臟病等慢性疾病，需要使用多科醫師開立的藥物。這可能造成重複用藥、藥物交互作用或劑量過高等情形。建議：病情穩定時，至少每半年回診一次，讓醫師進行疾病評估，並由藥師協助檢視整體用藥。2. 需注意的藥物類別某些藥物若使用不當，會增加跌倒或失能風險：● 鎮靜安眠藥、抗焦慮藥：可能引起頭暈、嗜睡、注意力下降。● 降血壓藥：劑量過高易導致低血壓，引起暈眩、跌倒。● 降血糖藥：尤其是促進胰島素分泌的藥物，若劑量控制不佳，容常春月刊 ・ 22 小時前
流感二階段疫苗開打 假日急症中心分流上路
流感疫情延燒，11/1起50歲至64歲成人可接種公費疫苗(圖/新北市政府 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
川習會兩強握手難掩經濟困境 受制於國內壓力「貿易戰」陰影仍未散
根據外媒的報導，會晤期間，川普笑稱習近平是個「難纏的談判者」，但仍強調兩人「是朋友」。相較之下，習近平則神情嚴肅地表示：「鑑於兩國國情不同，不可能總是意見一致。作為世界兩大經濟體，出現摩擦是正常的。」經過數月緊張關係後的這場100分鐘會談，未能緩解美中之間的...CTWANT ・ 7 小時前
中市梧棲偏遠民眾有福了 小黃公車「黃20路」明起增加5處停靠站點
小黃公車照顧偏遠民眾乘坐大眾運輸系統的權益，台中市交通局明天（11月1日）起優化小黃公車「黃20路」行駛動線，新增「南簡朱南宮」、「福德（德順宮）」、「梧棲國小（文化路）」、「梧棲三民好宅」、「梧南國小」等5處停靠站點，服務範圍延伸至梧棲區南簡里及福德里，讓居民便利往返童綜合醫院、光田醫院及沙鹿火車自由時報 ・ 7 小時前
11月新制！ 普發一萬將開跑 疫苗、試管嬰補助登場
11月新制！ 普發一萬將開跑 疫苗、試管嬰補助登場EBC東森新聞 ・ 4 小時前
「老宅延壽」最快年底上路 高齡、弱勢補助再加5成
內政部推動「老屋延壽」，編列三年五十億元特別預算，將協助約五百棟屋齡逾卅年四至六樓集合住宅，及六樓以下透天住宅的高齡建物...聯合新聞網 ・ 8 小時前
邵雨薇勾楊祐寧車震 大喊脖子痠
影集《人浮於愛》主演邵雨薇與楊祐寧，在即將播出的第3、4集中將上演激情車震戲，兩人不約而同表示，這場在車上的戲堪稱全劇最難拍攝的場景，尤其是楊祐寧將頭伸進車內親吻邵雨薇的鏡頭。導演徐輔軍直言這兩個角色的感情戲非常難處理，大讚兩人表現得相當好。中時新聞網 ・ 10 小時前
秋冬流感季報到 桃療籲打疫苗增防護
隨著天氣轉涼，秋意漸濃，流感疫情逐漸升溫。桃園療養院藥師三十一日提醒民眾，本年度的公費流感疫苗已於10月1日起分階段開打。接種疫苗是目前公認預防流感最有效的方法，不僅能降低感染風險，更能大幅減少嚴重併發症的發生。許多人誤認為流感只是比較嚴重的感冒，但事實並非如此。流感病毒傳播力強，除了發高燒、全身痠痛外，更可能引發肺炎、心肌炎、腦炎等重症，對於年長者、嬰幼兒、孕婦或患有慢性疾病的民眾威脅更大。接種流感疫苗，就是為我們的健康加裝一層防護裝甲。它能有效幫助身體辨識並對抗病毒，萬一不慎感染，也能讓症狀減輕許多，避免演變為重症。當越多人接種疫苗，社區整體的抵抗力就越強，流感病毒就越不容易傳播，也能間接保護到家中還不能接種疫苗的嬰幼兒。針對部分民眾關心的「雞蛋過敏能否接種流感疫苗」問題，依據疾病管制署指引，對雞蛋過敏者仍可安全接種流感疫苗。由於疫苗製程的進步，現今疫苗所含的雞蛋蛋白質非常微量，對雞蛋過敏的民眾，接種流感疫苗並不會增加過敏風險，因此可以安心接種。如果民眾仍有疑慮，也可以選擇「細胞培養」製程的疫苗（如東洋藥廠生產之疫苗），這種疫苗的製作過程完全不使用雞蛋。若您有需要施打COVID-1台灣好新聞 ・ 5 小時前
乳癌術後5階段 保養不可少
10月是國際乳癌防治月，乳癌是台灣女性發生率第一、死亡率第二的癌症，嚴重威脅女性健康。乳癌手術後，患者常擔心復發、傷口癒...聯合新聞網 ・ 8 小時前
屏縣扶植人聲樂團有成 台灣盃／世界盃阿卡貝拉大賽創佳績
屏東縣政府扶植的阿卡貝拉人聲樂團有成，「排灣貝拉青少年人聲樂團」、「T.K.T停看聽」等兩樂團，在2025台灣國際重唱藝術節「台灣盃／世界盃現代阿卡貝拉大賽」表現搶眼，排灣貝拉青少年人聲樂團勇奪台灣盃青年組金牌第三名、世界盃銀牌；T.K.T停看聽拿下台灣盃社會組銀牌獎。自由時報 ・ 7 小時前
衛福部11月新制「不孕症補助最高15萬」 流感疫苗２階段開打
衛福部11月起推出多項重大新制，包含「不孕症試管嬰兒補助3.0」正式上路，首胎第1次申請補助最高可達15萬元；公費流感及新冠疫苗開放第二階段接種對象；另為緩解急診壅塞，「假日輕急症中心UCC」將從11月2日啟動，讓民眾假日出現急需處置的輕症不必擠大醫院急診，且部分負擔更為便宜。中天新聞網 ・ 1 天前
季節轉換咳不停 妙齡女咳嗽逾1個月吃感冒藥治不好
近期降溫，再加上流感病毒肆虐，感冒人數增加，但有人持續咳嗽逾一個月，連呼吸都出現「咻咻咻」的喘鳴聲，感冒藥也無效，經過醫師診斷，才發現是氣喘，因為環境病毒感染、氣候變化而誘發，患者本身卻不知，誤以為是感冒後遺症，經肺功能檢查調整用藥才逐漸康復。自由時報 ・ 5 小時前
盼今年基捷動工 新北市府擬11月招標
基隆捷運規劃與新北市捷運汐東線、台北市捷運民生線串聯，可一車往返台北南港與大稻埕、新北汐止與基隆。新北市議員張錦豪表示，樂見市府喊出11月招標，希望汐東線2032年完工通車後，基隆捷運可在翌年接棒通車。市長侯友宜、捷運工程局長李政安說，盼今年動工，工程經費需中央核定後才能招標，市府擬採保留決標進行，自由時報 ・ 7 小時前
議員揭連夜急調土石填「廚餘海」遭退貨 台中市政府這麼說
行政院長卓榮泰30日視察台中文山掩埋場，了解「廚餘海」是否有覆土等處理進度。台中市議員江肇國當晚卻爆料，台中市政府連夜調包商載土進文山場，但因為充滿石頭土塊，根本不能用。對此，台中市環保局表示，文山掩中廣新聞網 ・ 8 小時前
小S稱「交情還好」不出席婚禮 陳漢典：會盡最大努力邀請
小S日前在金鐘慶功宴上開玩笑表示，自己不會去陳漢典的婚禮，原因竟是去的女明星身材都太好，讓她必須再節食。她還打趣兩人的交情「還好」，紅包大概包「1萬6」！陳漢典、Lulu黃路梓茵今（30日）出席《半里長城笑噴版》彩排記者會，被問到這件事，陳漢典老神在在表示：「沒有...CTWANT ・ 21 小時前
B肝用藥 健保最快明年1月放寬
台灣C肝防治成果亮眼，衛福部今年底將向世界衛生組織（WHO）申請C肝消除認證，將成為亞洲首個達標國家。但國內仍約有150...聯合新聞網 ・ 8 小時前
新北怡和、恩樺2院11/2試辦假日輕急症中心 就醫掛號均收3百元
為紓解假日急診壅塞、鼓勵輕重症分流，衛福部將自11月2日起於六都試辦「假日輕急症中心」（UCC）計畫，提供民眾假日就醫新選擇。新北市中和區怡和醫院及土城區恩樺醫院列入首波試辦名單之一，服務時段為每週日及國定假日上午8點至晚間12點。新北市衛生局專門委員楊時豪表示，目前新北兩家UCC承作醫院掛號費皆為自由時報 ・ 5 小時前
美專家看川習會：美方釋訊號 貿易不改變對台立場
（中央社記者張欣瑜舊金山30日專電）川習會昨天落幕，美國總統川普表示雙方未談到台灣議題。美國國際經貿談判專家考伊分析，就公開資訊來看，美方很有可能採取一種審慎、新的談判立場，透過不談台灣向中國表示：「即使是一個更好的（美中）貿易協議，也不會真正改變美方對台灣的立場。」中央社 ・ 6 小時前
出社會只剩無力！00後畢業2年「逃不出低薪」…網揭殘酷真相：還沒真正被逼到
一名00後網友近日發文吐露「出社會後領低薪」的無力感，畢業2年的他嘗試過多份低薪工作，卻一直難以適應職場，每每下班後也累得只想好好休息、玩遊戲放鬆，因此也好奇他人如何調適或精進。貼文曝光後引起廣大共鳴，不少人坦言同樣陷入低薪輪迴，也有人分享靠進修、考國營或發展副業翻身的經歷，掀起年輕世代對「低薪現實與成長焦慮」的討論。鏡報 ・ 7 小時前