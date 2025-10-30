11月新制上路！普發1萬「這天」開放登記 1補助最高15萬

全民普發現金1萬元將於11月5日開放預登記。示意圖／翻攝自Pixabay

11月新制有許多攸關民生、交通、醫療的措施即將上路，包含全民普發1萬元、公費流感新冠疫苗接種、流感病毒藥物公費使用延長、6都假日急症中心等，由《鏡報》為您進行統整，如下：

全民普發1萬元預登記

中央宣布全民普發現金1萬元，11月5日開始為期5天的預登記、11月17日開放ATM領現、11月24日開放郵局領現。另外，若是領取勞保年金、國民年金、老農津貼的帳戶，預計於11月12日直接匯入帳戶。

公費流感及新冠疫苗第二階段接種

疾管署宣布今年公費流感、新冠疫苗於11月1日開放接種，50歲至64歲無高風險慢性病成人的公費對象可以到合作醫院完成接種。

流感抗病毒藥物公費使用延長

目前國內流感疫情仍處於流行期，疾管署宣布延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群（防疫人員、長照人員等7類人）」的期限至11月15日止。

六都13處「假日急症中心」上路

健保署宣布，全台6都「假日急症中心」將於11月2日上路，6都選定13個地點，提供輕症患者假日就醫，營運時間為每週日及連假早上8時至24時，但是假日急症中心不得開立慢性病處方簽。

不孕症補助增加

行政院宣布11月1日起將加碼不孕症補助，以鼓勵不孕夫妻生育，推出「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案，各階段補助最高達15萬元。

高鐵取消「彈性乘車機制」

過往高鐵乘客可以提早進站搭乘自由座，但是考量到乘車品質、旅客權益，高鐵宣布自11月10日取消「旅客運送契約」第17條的彈性作法，此彈性制度將走入歷史。

創新板股票可當沖

證交所指出，創新板股票於11月底開放當沖，但是僅限掛牌滿半年且符合信用交易資格的標的，為投資人增加更多彈性。

地價稅開徵至12月1日逾期最高加徵10%

財政部指出，今年地價稅開徵自11月1日起至12月1日，每逾期3天將追加1%滯納金，最重可達到10%，甚至可能強制執行或查封。

