11月新制來了！ 試管嬰兒補助最高15萬、50歲成人開打流感疫苗

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制上路，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，最高補助新台幣15萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打；還有週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞，輕症民眾比起直衝大醫院可至少省下600元。

《CNEWS匯流新聞網》整理即將生效的重點政策如下：

一、不孕症試管嬰兒補助3.0

1.未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元。

2.39歲至未滿45歲，各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元。

3.未滿39歲，最多植入1個胚胎；39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎。

國健署表示，這是為了減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔。鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖補助。維護母嬰健康。

二、公費流感疫苗及COVID-19疫苗接種第二階段開打

114年度公費流感疫苗與 COVID-19疫苗將延續「左流右新」共同接種策略，同步分兩階段開打：第一階段10月1日起開打，接種對象包括 65 歲以上長者（含55-64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

疾管署指出，接種流感疫苗，能提升對抗主流病毒株之免疫保護力，減少併發重症風險、降低死亡率。接種COVID-19 疫苗，也能提升對抗COVID-19最新主流病毒株（LP.8.1）之免疫保護力，降低重症及死亡發生之風險。

三、公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象延長至11月15日

疾管署表示，因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分之流感高傳播族群」之適用期間，由原本「114年10月1日至10月31日止」延長至「114年11月15日止」。凡出現類流感症狀，經醫師評估後即可使用公費流感抗病毒藥劑。

疾管署說，類流感病患如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難等），能及早給藥，以減少重症與死亡的發生。

四、新增「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」

健保署指出，試辦計畫是為維護民眾就醫權益，將輕症病人分流，以緩解連假期間急診壅塞，使急診醫療資源集中於重症病人，提升整體醫療服務效率。預估一年3.6萬件，114年至115年健保挹注2.8億點。

