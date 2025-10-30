11月新制來了！ 試管嬰兒補助最高15萬、50歲成人開打流感疫苗
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制上路，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，最高補助新台幣15萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打；還有週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞，輕症民眾比起直衝大醫院可至少省下600元。
《CNEWS匯流新聞網》整理即將生效的重點政策如下：
一、不孕症試管嬰兒補助3.0
1.未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元。
2.39歲至未滿45歲，各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元。
3.未滿39歲，最多植入1個胚胎；39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎。
國健署表示，這是為了減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔。鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖補助。維護母嬰健康。
二、公費流感疫苗及COVID-19疫苗接種第二階段開打
114年度公費流感疫苗與 COVID-19疫苗將延續「左流右新」共同接種策略，同步分兩階段開打：第一階段10月1日起開打，接種對象包括 65 歲以上長者（含55-64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。
疾管署指出，接種流感疫苗，能提升對抗主流病毒株之免疫保護力，減少併發重症風險、降低死亡率。接種COVID-19 疫苗，也能提升對抗COVID-19最新主流病毒株（LP.8.1）之免疫保護力，降低重症及死亡發生之風險。
三、公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象延長至11月15日
疾管署表示，因應流感疫情仍處流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分之流感高傳播族群」之適用期間，由原本「114年10月1日至10月31日止」延長至「114年11月15日止」。凡出現類流感症狀，經醫師評估後即可使用公費流感抗病毒藥劑。
疾管署說，類流感病患如有危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難等），能及早給藥，以減少重症與死亡的發生。
四、新增「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC）試辦計畫」
健保署指出，試辦計畫是為維護民眾就醫權益，將輕症病人分流，以緩解連假期間急診壅塞，使急診醫療資源集中於重症病人，提升整體醫療服務效率。預估一年3.6萬件，114年至115年健保挹注2.8億點。
照片來源：CNEWS資料照
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
懷孕「走路不穩、頭暈」竟是癌侵腦！國小老師挺過2次乳癌
小學老師Alice(化名)在30歲時被診斷罹患 HER2 陽性乳癌。她勇敢接受標靶合併化療，完成療程後也重新規劃人生，追尋另一個夢想-成為母親。懷孕初期出現不適，她原以為只是孕期反應，直到有天走路不穩、頭暈加劇，進一步檢查才發現癌細胞已轉移至腦部。所幸有新一代藥物可用，二次抗癌成功。醫師提醒，乳癌的治療並非一次成功後就能高枕無憂，不能忽略復發風險一直存在。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
3歲童上鋪摔落「反覆嘔吐」 竟釀腦部大出血！緊急開顱搶命
一名3歲男童日前在家中與姊姊玩耍時，不慎從上鋪樓梯跌落。起初家人未發現異常，直至隔日清晨餵奶時，男童出現反覆嘔吐症狀，緊急送醫檢查後發現顱內嚴重出血，所幸經過緊急開顱手術成功挽回孩童性命。中天新聞網 ・ 1 天前
試管嬰兒補助最高35萬、流感新冠疫苗2階段開打！衛福部11月6新制一次看
衛福部新制上路。11月起衛生福利部將有多項攸關民眾的新制實施，除了近日健保署宣布11月起週日及國定假日輕急症中心（UCC）六都試辦開設13處，以緩解急診壅塞外，包括「不孕症試管嬰兒補助3.0」，未滿39歲生三胎最高補助新台幣35萬元；公費流感疫苗及新冠疫苗第二階段開打，開放50至64歲無慢性病成人也能打。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
發生率=死亡率 坣娜傳因「癌王」胰臟癌離世 醫：3類食物是元兇
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），傳出早在本月16日就因病去世。根據《ET新聞雲》報導，原先以為是紅斑性狼瘡，但知情人士透露真正死因是胰臟癌。胰臟癌有「癌王」之稱，醫師指出，常吃3類食物，將導致罹患胰臟癌機率增加8成。中時新聞網 ・ 18 小時前
流感＋新冠來襲！11月起第二階段公費疫苗接種 全聯、家樂福設接種站
【健康醫療網／記者陳靖安報導】疾病管制署28日表示，今(114)年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。另11月1日起，全臺各地之全聯、大全聯(共約120家門市)及家樂福(約32家門市)亦將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗。 流感＋新冠雙病毒並行 秋冬防護別鬆懈 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，今年第43週(10/19-10/25)類流感門急診就診計110,442人次，較前一週下降15.6%，惟上週(10/21-10/27)新增38例流感併發重症病例(13例H1N1、24例H3N2、1例A未分型)及13例死亡(8例H1N1、5例H3N2)。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。 另國內新冠疫情目前處低點波動，第43週新冠門急診就診計1,348人次，較前一週下降26.0%，主流變異株為NB.1.8.1。全球近期新冠病毒陽性率呈上升趨勢，歐洲及非洲區域陽性率增加，美洲整體疫情呈上升。流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近健康醫療網 ・ 7 小時前
核三2029有望重啟？ 台電：現況報告交由經濟部審核中
台北市 / 綜合報導 台灣核電廠是否有延役可能？台電指出，13日已將核三廠現況評估報告送至經濟部審核中，若經核可，台電將啟動為期約1.5年的「自我安檢」，提交再運轉計畫給核安會審查，並進行耗時約2年的「設備更新」，最快2029就能重啟核三。對此，民進黨立委認為，維護費不少，台電有責任評估，國民黨立委徐巧芯則表示現在不做成本更高。核三廠今年五月停機後，台灣進入非核家園已經接近半年，挺核反核雙方討論聲浪從未間斷，而如今核三重啟似乎有譜了，經濟部常務次長賴建信說：「目前核安會已經針對於包括，核電的使用相關子法已經公告了，台電會依照法規的規定來進行相關的作業。」就算核三延役公投沒有過關，但台電持續在核三延役中有進展。台電總經理王耀庭，29日在經濟委員會中指出，10月13日就已完成核電廠現況評估，交由經濟部審理中，如果經濟部核可，台電將編撰「再運轉計畫」，並同步啟動「自我安檢」，預計將耗時1.5年，同時也將評估核三重啟經費，達成社會共識後送交核管會提出重啟，同步更新設備預計也將耗時2年，也就是說最快三年半後，2029年就能重啟核三，但過程仍可能有許多變數，因為根據台電在2014年，對核三廠延役所做的成本估算顯示，單是安全檢測與蒸汽產生器等設備更換，就要花費約200億元。立委(民)鍾佳濱說：「台灣現有的核電發電設施，仍然是一個維護跟維運經費相對昂貴的設備，未來是不是會需要使用，還是要看台灣目前，台灣的能源供應狀況，以及台灣社會民意的趨向。」立委(國)徐巧芯說：「可能很多的動作，不是等到2029年才開始，因為這樣增加的成本就會更多，現在就要開始規劃，2029年的時候，核三延役的這件事情能夠完成。」核三延役從安全性核廢料，到成本及獲利估算，正反雙方依然尚未達成共識。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
粿粿爆劈腿王子？范姜彥豐控訴「婚內出軌」道德淪喪
粿粿與范姜彥豐近期婚變消息頻傳，沒想到29日范姜彥豐突然爆炸性發言，直接標註粿粿與王子邱勝翊，表示粿粿自從和王子一行人前往美國後，態度就產生180度轉變：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」粿粿則於下午一點左右打破沉默回應：「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人」，認了3年婚變。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
五股交流道為何沒直上台65線？ 蔡淑君揭一數據說明高公局決策
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 針對鄉親關心的「五股交流道北出匝道為何沒有直接銜接台65線」的議題，新北市議員蔡淑君特別整理相關規劃資訊供市民參考，並說明新北市府與高公局對於未來銜接工程的評估與規劃方向。 蔡淑君指出，新北市五股交流道的規劃、設計與施工是由「交通部高速公路局」辦理；根據新北市政府在105年提報改善計畫時的交通流量調查結果，發現當時從...匯流新聞網 ・ 1 小時前
普發現金萬元 元大銀加碼應援、最高抽11萬元現金
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金即將登場，將於11月5日開放網路預先登記，元大銀行順勢加碼最強應援「領萬元 抽萬元 普發現金找元大」活動。自2025年11月5日至2026年2月28日，民眾只要於財政部「全民＋1 政府相挺」網站登記，將普發現金採「登記入帳」方式，指定登記入帳至「元大銀行臺幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。中時財經即時 ・ 1 小時前
內臟脂肪退散！日醫「懶人瘦身湯」3種燃脂系營養，代謝回春瘦一圈
一過40歲，小腹怎麼像吹氣球般越來越明顯？健檢報告上三酸甘油酯、肝功能紅字連連，甚至被診斷脂肪肝了？其實，這些都與體脂肪過多有關，不還可能提高動脈硬化、糖尿病與...早安健康 ・ 1 天前
2026武陵農場櫻花季預訂11/1開跑，訂房資訊、交通管制、賞櫻景點路線一次看！
武陵農場櫻花季將在2026年2月登場，武陵農場國民賓館將於11月1日上午8:30起，開放由武陵農場官方網站預訂明年2月份住宿。12月1日早上8:00開放明年2月份露營區的訂位。而櫻花季管制期間暫規劃定於2026年2月13日至3月1日止共17天。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 年前
淘寶等跨境電商限期落地納管 經部回應了
行政院長卓榮泰要求經濟部、數發部研擬境外電商限期落地納管。對此，經濟部長龔明鑫表示，國外小包裹涉及網路廣告、國內運送、關稅與安全檢查業務，後續將與數發部、陸委會、交通部、財政部等單位跨部會討論後定案。民進黨籍立委吳秉叡昨關切，除從疫區帶回的行李外，從外國寄送來台的小包裹郵件，也可能是非洲豬瘟防疫的破自由時報 ・ 1 天前
南美展暨徵選作品展 趙傳安秋遊散記 張張驚艷
記者林雪娟∕台南報導 第七十三屆南美展暨徵選作品展，正於台南文化中心各藝廊展出，此次…中華日報 ・ 1 天前
手刀快搶！2026武陵農場櫻花季日期出爐 11/1開放訂房
武陵農場深秋時節，漫山楓紅，最受關注的「2026武陵農場櫻花季」即將在明年春季登場，武陵農場公布最新訂房與交通管制訊息，明年櫻花季管制期間暫定自2026年2月13日至3月1日為期17天，將於11月1日早上8:30開放國民賓館115年2月份之訂房，賞櫻旅客務必提前規劃，手刀搶訂。自由時報 ・ 8 小時前
雲林藝術宅急便壓軸登場！ 5000人共賞舞蹈劇場
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣年度文化品牌「藝術宅急便」全台熱度持續升溫！縣府自年初啟動巡演以來，八場互傳媒 ・ 2 小時前
武陵農場櫻花季訂房周六開搶！相關交通管制時間出爐
武陵農場今天公告明年2026年武陵農場櫻花季2月訂房及交通管制，櫻花季管制期間暫規畫定於明年2月13日至3月1日止共17天，並預計周六（11月1日）早上8時30分開放武陵國民賓館訂房。中時新聞網 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 11 小時前
日本人胰臟癌發生率高！醫揭「1飲食習慣」釀禍
歌手坣娜罹胰臟癌辭世，享年59歲，胰臟癌再度受到關注。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，胰臟癌是國人癌症死因的第7名，而以鄰近的日本來看，其飲食雖常被認為養生，不過數據顯示，日本胰臟癌發生率也很高，主要與飲食有關，其「甜食」大多特別甜。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前