11月新制懶人包：普發一萬登記、試管嬰兒最高補助15萬、公費流感新冠疫苗二階開打

11月新制除了試管嬰兒最高補助15萬、公費流感疫苗開打，在醫療、交通、民生上也有不少變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列11月新制，帶你一次了解，11月起有哪些事情需要留意！

11月新制包含第二階段公費流感及新冠疫苗開打，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。（示意圖／Getty Images）

【全國性】

公費流感、新冠疫苗二階開打！鼓勵50歲以上民眾接種

疾管署指出，第二階段公費流感及新冠疫苗將於11月1日開打！50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。同時，全台全聯、大全聯（約120家門市）及家樂福（約32家門市）也將擇日設置疫苗接種站，讓民眾更方便接種疫苗，完成接種者還有機會獲得門市準備的健康好禮，詳細設站地點、日期及禮物品項依門市公布為準。

廣告 廣告

由於疫苗接種後，約需待兩周才能獲得足夠保護力，請民眾盡早前往合約院所接種，及早預防及減少感染及相關併發症發生風險。民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

看更多》公費流感疫苗＋新冠疫苗10/1開打！公費資格、哪裡預約、疫苗品牌、接種副作用一次看

普發一萬現金11/5登記！最快11/12就能拿到

普發一萬現金領取方式有五種：登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放。財政部統計，直接入帳人數粗估為464萬人，不用做任何動作，政府就會把錢匯入帳戶。至於登記入帳者，可於11月5日（三）開放登記，最快11月12日（三）入帳。若不想事先登記，也可以自11月17日（一）起，前往貼有「普發現金」貼紙的合作金融機構ATM領取，或自11月24日（一）起至郵局臨櫃領現。由於普發現金官網已上線，提醒民眾不要誤認其他網址而受騙上當。

看更多》普發一萬11/5開放登記 領取資格為何？5種領取方式、入帳時間、Q&A一次看

看更多》普發一萬銀行加碼懶人包：ATM領現抽日本機票、登記入帳抽39990元！各家銀行優惠一次看

看更多》普發一萬最快11/12入帳 新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】

不孕夫妻有福了！做「試管嬰兒」補助最高15萬

國健署11月1日起，針對不孕症試管嬰兒補助再加碼，希望進一步降低不孕夫妻的經濟負擔、鼓勵及早使用補助並維護母嬰健康！受補助者未滿39歲，首次申請之第一次補助金額最高15萬元；39歲至未滿45歲，首次申請之第一次補助金額最高13萬元。

倘若試管嬰兒失敗，也鼓勵再次嘗試。受補助者未滿39歲，各胎之第二、三次療程最高10萬元；39歲至未滿45歲，同一胎第二、三次療程最高8萬元。此外，接續生第二、三胎，各胎的第一至第三次申請，補助金額比照第一胎方式調高，故受補助者未滿39歲第二胎之第一次療程，自6萬元提高至最高15萬元，對於有意進行試管嬰兒療程的夫妻來說，不無小補！

豬隻死亡保險新制11/1上路 保費不漲保障更多

我國自2021年起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，可更掌握斃死豬隻流向。農業部表示，11月起推動豬隻死亡保險新制，將運輸死亡保險由自願性投保，納入現行豬隻死亡保險保單。未來，豬農僅需支付豬隻死亡保險的保費，保險範圍即可涵蓋豬隻於場內，及運輸至肉品市場拍賣前，或直接供應運抵屠宰場因故死亡的風險；在豬隻所有權移轉前，如因故死亡，都屬於死亡理賠範圍。在保費不變的情況下，讓豬農有更多保障。

相關新聞》豬隻死亡保險新制11月上路

假日急症中心11/2上路！假日看小病免跑大醫院

為落實醫療分級、解決大型醫院急診壅塞，健保署公布，今（2025）年11月1日至明（2026）年12月31日期間，將於六都試辦「假日急症中心（UCC）」，在周日及國定假日上午8時至晚上12時收治病患。民眾到假日急症中心就醫的部分負擔，原則上比照基層診所與地區醫院，僅收取新台幣150元。

13家醫院名單，分別為台北市北市聯醫林森院區、昆明院區、信義門診部；新北市恩樺醫院、怡和醫院；桃園市龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院、大明醫院、中美醫院；台中市台安雙十分院、家健聯合診所；台南市永川醫院；高雄市文雄醫院，有需要的民眾，有需要的民眾可以多加善用哦！

相關新聞》假日急症中心11/2上路！ 首波13家醫院出爐

高鐵「彈性乘車」 11/10取消！對號座提前搭車需換票

高鐵近年來運量屢創新高，假日及尖峰時段自由座塞爆已經是常態，大幅降低乘車品質。為了改善此現象，高鐵將自11月10日起，取消「提前乘車彈性機制」。過去，旅客購買對號座車票後，若臨時調整行程，高鐵給予彈性空間，民眾可持還未發車的對號車票，提早搭乘較早車次的自由座。不過，高鐵發現，如此一來容易造成原班次座位浪費，無法售出給需要的旅客；也會大大影響其他旅客的乘車品質，因此這項彈性做法將走入歷史，未來旅客若要改搭較早的車次必須換票。

相關新聞》高鐵「彈性乘車」11/10起取消！ 對號座提前搭車需換票

LINE11月停止支援舊版！iPhone 6等舊機未升級將無法傳訊

LINE有新變革！自今年11月4日起，將終止對13.20.0以下版本LINE應用程式的支援，用戶將無法繼續使用傳訊與通話功能。此次的電動將影響三大類用戶：舊型裝置使用者、作業系統版本過低，及Apple Watch版本過舊的用戶。提醒各位讀者朋友，盡快確認裝置與系統是否符合更新需求；若設備無法升級，建議更換新裝置，以免影響LINE的使用權益。

相關新聞》重大公告！「3類人」11/4起LINE不能用了 這幾款iPhone遭淘汰

年底旅遊旺季！高鐵11/7起增開147班次

因應年底各地大型活動多、旅運需求旺盛，台灣高鐵公司宣布，自11月7日（五）起至明年1月4日（日）的周末（五、六、日）及12月31日（三）實施短期增班；每周末增開8至23班次，12月31日則增開2班次，以加強服務旅客，期間內總計增開147班次列車（南下74班，北上73班）。想購買11月23日（日）之前周末增開車次的旅客，即日起即可預購所需車票；11月24日（一）後各增開車次，將依一般預售時程陸續開放購票，歡迎旅客多加利用。

相關新聞》高鐵年底「週末短期增班」加開147次列車！10/24零時開放預訂

【地方性】

台北市科技大樓地下停車場 11/16起收費

台北市大安區科技大樓地下停車場，即日起開放民眾免費停車，11月16日零時起正式收費。停車場的停車位，共有小型車113格、大型重型機車3格、機車196格、自行車236格。

收費方式為計時收費，另亦有提供全日月票。以計時收費來說，小型車、大型重型機車，每日上午9時至晚上9時每小時50元、晚上9時至翌日上午9時每小時10元。機車計時收費10元，當日當次最高收費上限30元。自行車計時收費5元，當日當次上限10元。有需要的朋友可以多加使用。

相關新聞》耗資12.5億元 北市科技大樓地停試營運

芎林幸福巴士11/1起 開放四個站點鄉外預約

新竹縣芎林鄉的幸福巴士自11月1日起，將開放鄉外預約四個站點，分別是：高鐵新竹站、台大生醫站、竹東火車站、竹東圓環站。芎林鄉公所指出，提供鄉親長輩、學子到高鐵、竹東火車站轉乘、或到前往新竹台大分院生醫醫院竹北院區看診，可在前2天撥打預約專線0905-889988到府接送。

目前的鄉內預約票價，全票15元、半票8元。11月1日上路的鄉外預約票價，全票50元、半票25元；鄉外預約上車或下車需在芎林鄉。幸福巴士可多元支付，使用現金、悠遊卡、一卡通、icash、TPASS、新竹縣核發的敬老卡、愛心卡扣點搭乘OK！如有其他問題，請參考芎林鄉公所最新消息。

台23線富里望通嶺路段邊坡施工 11/1起整點放行10分鐘

為維護用路人安全，公路局東區養護工程分局玉里工務段表示，將於台23線11k+400~14k+500（富里望通嶺路段）進行邊坡掛網工程。自11月1日至11月30日（連續假期不施工），於每日上午8時至中午12時、下午1時至5時，現場交管採施工路段封閉道路管制，於每整點放行10分鐘，用路人務必配合現場交管人員指揮通行。

至於沿線進行各項施工及機動管制，應隨時注意各項管制訊息，並多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路App」（iOS下載請點我、Android下載請點我）查詢，隨時注意收聽廣播訊息，以確保行車安全哦！

台東公車11/1改版 更新時刻並增加雙語化

台東公車11月起有變動！台東縣市區公車將於11月1日起正式改版，調整新時刻表與更新路線圖。原「市區循環線、陸海空快線A線、陸海空快線B線」，分別改為「101線、201線、202線」；並新增往來大豐地區的「203線」，讓居民及遊客都能快速辨識，也讓規畫出行更容易。民眾屆時可直接依新編號辨識乘車方向。

台東縣府也重新設計公車站牌，採「長條式路線圖」與全國各縣市接軌，並於各站標示行車方向，民眾搭車時再也不怕等錯方向。此外，新版站牌也重視雙語化，各站牌均設計英語版路線圖QR Code，一掃即可開啟英文路線圖，也可下載iBus App（iOS下載請點我、Android下載請點我）確認中英雙語資訊。

相關新聞》台東市區公車11月起大改版 改編號、增新路線

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕