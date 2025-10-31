11月新制懶人包 普發1萬預登記 公費流感疫苗二階段開打
11月有多項新制上路，民眾最期待的就是普發1萬元，11月5日開放預登記，最快11月12日入帳；交通、醫療方面也有變革，高鐵將取消「彈性乘車」制度，旅客持對號座車票不得再以人工方式提前改搭早一班列車；公費流感、新冠疫苗第二階段開打；另外還有地價稅開徵，繳納至12月1日止。《中時新聞網》整理6大新制細節，帶讀者一次掌握。
普發1萬元 11月5日開放預登記
行政院日前公布「普發現金1萬元」發放辦法，10000.gov.tw官網已上線，民眾可透過5種管道領取，包括官網登記入帳、ATM直接領現、郵局櫃檯領取、偏遠地區造冊發放及特定族群直接匯入。
官網11月5日起開放民眾預登記；符合特定身分者，如已領勞保年金、國民年金或老農津貼者，將於11月12日直接匯入帳戶；ATM領現11月17日開放，郵局領取則於11月24日啟動。
普發1萬最快11／12入帳 5種領法、時間一次看
公費流感疫苗第二階段開打
第二階段公費流感及新冠疫苗11月1日開打，疾管署提醒，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。全台全聯、大全聯及家樂福也將設置疫苗接種站，讓民眾更方便接種疫苗，完成接種者有機會獲得門市準備的健康好禮。
高鐵取消「彈性乘車」
台灣高鐵公司指出，為維護整體搭乘秩序與品質，「彈性乘車」制度正式走入歷史，11月10日起，旅客持對號座車票不得再以人工方式提前改搭早一班列車。
地價稅開徵
地價稅於11月開徵，全國預估開徵戶數約924萬戶、稅額約986億元。財政部賦稅署提醒，地價稅繳納期間自11月1日至12月1日止，納稅義務人務必準時繳納，以免逾期被加徵滯納金，每逾3日加徵1％，最高可達10％。
「假日輕急症中心」上路
為紓解大型醫院急診壅塞問題，健保署試辦假日輕急症中心（Urgent Care Center），首波在6都共13個地點，包括台北3家、新北2家、桃園4家、台中2家、台南和高雄各1家，11月2日試行上路，試辦到明年底。
試管嬰兒補助加碼
行政院推動「不孕症試管嬰兒補助3.0」方案，11月起正式上路，加碼補助金額，各階段補助最高可達15萬元，減輕不孕夫妻的經濟負擔。
